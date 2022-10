Czy planszówki mogą nas jeszcze zaskoczyć?

Organizowany od 2020 roku Dzień Gier Planszowych to względnie młode, ale szybko zyskujące na popularności wydarzenie. Chociaż o renesansie analogowych zabaw mówi się już od ponad 10 lat, to właśnie teraz coraz częściej widzimy je w przestrzeni publicznej. Popularność zarówno gier bez prądu, jak i samego święta, rośnie skokowo z roku na rok. „Potrzeba dzielenia się radością jest w nas, planszówkowiczach, bardzo silna. Uwielbiamy spędzać przy nich czas z przyjaciółmi czy rodziną i wprost uwielbiamy wprowadzać nowe osoby do tego hobby”. – podkreśla Maciej Jesionowski, pracujący na co dzień w gdańskiej firmie Rebel.

Ale sama potrzeba dzielenia się to nie wszystko. Entuzjazm graczy nie bierze się wyłącznie z możliwości wspólnego spędzania czasu, bo przecież nie brak innych rozrywek, które na to pozwalają. Co takiego zatem przyciąga ludzi do nowoczesnych gier planszowych?

Powiem Ci, od czego zacząć!

Poproszona o polecenie najlepszych gier, Anna, wieloletnia wolontariuszka jednego z największych wydarzeń okołoplanszówkowych, Festiwalu Gramy, odpowiada: „To zależy od tego, kto pyta! Kiedy widzę osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę, sugeruję coś prostego, jak Wsiąść do Pociągu, Dixit czy Azul. Gdy taki świeżo upieczony gracz stawia swoje pierwsze kroki w nowoczesnych planszówkach, dobrze żeby trafił na gry wejścia, czyli takie, które zostały stworzone do w miarę lekkich rozgrywek”. Ma to oczywiście olbrzymi sens. Dawniej, gdy tytułów było znacznie mniej, graliśmy po prostu w te, które były dostępne. Teraz, gdy branża się rozwinęła, powstał osobny segment gier dla początkujących. Tak jak w każdym hobby, gdy poświęcimy na nie nieco więcej czasu, zaczynamy odkrywać własne preferencje. A od tego jest już coraz bliżej do poznawania gier skrojonych coraz bardziej na miarę naszych wymagań.

Podoba Ci się ta gra, a może spróbujesz coś innego?

Jeszcze niedawno większość z nas kojarzyła spotkanie przy planszy w konkretnymi tytułami: Scrabble, Chińczyk czy Monopoly. Nie ma się co dziwić – tylko te dało się kupić w centrach handlowych czy popularnych sklepach przy głównych ulicach wielkich miast. Trudno w tych czasach znaleźć dorosłego, który nigdy nie miał okazji spróbować swoich sił w jednej z wielu odmian gry, w której rzucamy kostką, kupujemy, sprzedajemy, stawiamy hotele i pobieramy opłaty za ich odwiedzanie… Lwia część z tych osób wyrobiła sobie opinię o planszówkach na podstawie rozgrywek sprzed lat i trzyma się jej, choć półki dzisiejszych sklepów uginają się od dziesiątek różnorodnych tytułów.

Nowoczesne gry planszowe przestały być wyłącznie rozrywką dla najmłodszych i bez problemu potrafią przekonać do siebie nawet największych sceptyków. Wśród mnogości tematów, mechanizmów, poziomów zaawansowania, wątków i nawiązań każdy może znaleźć coś dla siebie. To właśnie na fundamencie różnorodności rozwijają się obecne gry planszowe.

Kartonowo-plastikowy efekt WOW!

Świat gier planszowych nie stoi w miejscu. W tej branży trwa ciągły wyścig w odkrywaniu nowych sposobów na sprawienie odbiorcom możliwie jak największej frajdy. Można to porównać do sytuacji panującej na rynku gier wideo, z tym że tutaj zamiast rozwijania technologii kart graficznych czy procesorów, powstają nowe sposoby wykorzystania plastiku czy kartonu. Twórcy gier wzbijają się na wyżyny kreatywności i tworzą rzeczy, które jeszcze niedawno były trudne nawet do wyobrażenia.

Doskonałym przykładem są realistyczne figurki, które znajdziemy w wielu obecnie popularnych tytułach. Jeszcze przed paroma laty w odlewaniu żywicy czy plastiku nie była możliwa aż taka dokładność. Optymalizacja procesu produkcji sprawiła, że powstała nisza skupiona wokół gier wysokobudżetowych, których zaczynają się od 300 zł, kończąc ponad magiczną granicą 1000 zł. Nie można tutaj nie wspomnieć o grze polskiego autora, Adama Kwapińskiego, którego Nemesis znajduje się obecnie na 18. miejscu światowego rankingu gier serwisu BoardGameGeek. Do lamusa odchodzą tytuły, w których cała zabawa opiera się wyłącznie na prostych kartach z minimalną ilością tekstu. Dziś gracze są znacznie bardziej wymagający pod względem estetycznym, a niektóre tytuły to małe dzieła sztuki jak chociażby Dixit, Na Skrzydłach, Everdell czy nasza rodzima Łąka, fenomenalnie zilustrowana przez artystkę akwareli, Karoline Kijak.

Relacje znad planszy

Gry planszowe są wyjątkowe jeszcze pod jednym względem: oferują formę integracji nie spotykaną w żadnej innej zabawie. Jak mało które nowoczesne medium są w stanie łączyć ludzi w różnym wieku i pozwalają wspólnie bawić się dzieciom, rodzicom oraz dziadkom. Co więcej, każde z pokoleń będzie taką zabawą zaciekawione i usatysfakcjonowane! W trakcie spotkań przy planszy lepiej się poznajemy, nawet jeśli takie poznawanie się nie było bezpośrednim celem gry. Dlatego właśnie coraz większą popularność gier planszowych odnotowuje się także na luźniejszych spotkaniach towarzyskich, gdzie popularne „imprezówki” już nie tylko pomagają przełamać pierwsze lody, ale stanowią punkt kulminacyjny wieczoru. Doskonałym przykładem takich gier są Tajniacy, Time’s Up czy Dylemat Wagonika, które z roku na rok tylko zyskują na popularności.

Co ciekawe, jak dowiedziałem się z rozmowy z Maciejem, pandemia była powodem olbrzymiego wzrostu zainteresowania grami planszowymi w Polsce. „Wszyscy szukaliśmy nowych sposobów spędzania wolnego czasu w czterech ścianach. Wtedy zaczęliśmy jeszcze bardziej doceniać bezpośredni kontakt z przyjaciółmi i bliskimi. Pomimo olbrzymiego postępu w przejmowaniu naszego życia przez social media, wciąż w podstawie naszego życia społecznego są spotkania twarzą w twarz” – wyjaśnił. „Dodatkowo, gry planszowe potrafią udźwignąć całe spotkania. W sytuacji, gdy lęk społeczny stanowi coraz większy problem, możliwość spotkania się i porozmawiania przy okazji rozgrywki, to dla wielu osób prawdziwa ulga”.

Planszówkowe trendy

Zapytaliśmy naszych gości o kilka rekomendacji dla czytelników, którzy nie mieli jeszcze okazji zanurkować w planszówkowe odmęty.

– „Wsiąść do Pociągu to absolutny hit, który w ostatnich latach stał się królem planszówkowych półek. Polacy uwielbiają ustawiać barwne wagoniki i podróżować między miastami” – rzuciła od razu nasza rozmówczyni.

– „Tym, którzy szukają planszówki rodzinnej z nastawieniem na współpracę, serdecznie polecamy Kroniki zamku Avel – pełną przygód wyprawę, której celem jest obrona królestwa przed niebezpieczeństwami” – kontynuowała.

– Przedstawiciel największego polskiego wydawcy wspomniał raz jeszcze o Łące, która zdobyła nagrodę dla najpiękniejszej gry w konkursie Planszowa Gra Roku 2021: „Łąka jest nie tylko zachwycająca, ale też niezwykle przyjemna w rozgrywce” – zapewniał. Zwrócił też uwagę, że każda z prawie 200 kart powstała jako osobna akwarela, a później została zeskanowana.

Dzień Gier Planszowych 2022

Już 10 października polscy wydawcy, właściciele sklepów, klubów i pubów z planszówkami przy wsparciu szkół, przedszkoli, domów kultury, świetlic i bibliotek zaproszą Polaków na wspólne granie. Na ten dzień po raz kolejny przygotowano masę atrakcji, których dużą część można śledzić na specjalnej mapie. Planowane są zloty fanów planszówek, turnieje, konkursy i oczywiście promocje. Wydarzenia obejmują także media społecznościowe. Zapraszamy!