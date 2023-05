Gra w grę ponad 22 godziny, umarł ponad 800 razy w walce z bossem. Oglądało go nawet 25 tys. osób

Witold Tacikiewicz to jeden z najbardziej znanych streamerów w Polsce. Internauta o nicku h2p_gucio gra w gry komputerowe, które transmituje na platformie twitch.tv. Obserwuje go 327,7 tys. osób. Jak sam o sobie pisze, od dziecka lubił grać w gry w domowym zaciszu, a kilka lat temu rozpoczął swoją „streamerską przygodę”. Tacikiewicz grał m.in. w Heroes of the Storm i League of Legends.

Jego transmisje oglądało średnio ponad 3,3 tys. osób. Popularny „Gucio” w ostatnim czasie zaczął grać w grę Star Wars Jedi: Survivor, która swoją premierę miała pod koniec kwietnia. Tacikiewicz wybrał najwyższy poziom trudności. Transmisję ze swojej potyczki rozpoczął w czwartek 4 maja po godz. 19. Po dwóch godzinach doszedł do etapu, kiedy musiał zmierzyć się z tzw. bossem, którymi były dwie żaby: Oggdo Bogdo i jego potomstwo.

Nie śpi od 22 godzin, bo próbuje pokonać bossa w grze

Każdy z graczy utknął czasem na pewnym etapie gry i nie mógł przejść danego poziomu. Podobnie jest z „Guciem”, któremu jak na razie nie udało się pokonać żab. Tacikiewicz umarł już ponad tysiąc razy, z czego ponad 800 razy w walce z żabami. Streamer ma utrudnione zadanie, bo jeśli zostanie trafiony, niemal z miejsca umiera. Mimo to „Gucio” w dalszym ciągu nie odpuszcza i przez całą potyczkę nie spał. Robi jedynie krótkie przerwy na picie lub jedzie albo wyjście do toalety.

Upór gracza doceniają widzowie, którzy przez ten czas zaciekle śledzą jego poczytania. Transmisję śledziło w pewnym momencie nawet 25 tys. osób. Poczynania „Gucia” zaczęły docierać do coraz większej liczby internautów. Dla niektórych temat był ważniejszy, niż trwające w maju matury. Tacikiewicza dostrzegł profil polskiej społeczności League of Legends. Na czacie zabrała także głos polska federacja organizująca gale typu freak show fight – FAME MMA.

„Gucio” vs. dwie żaby. Fenomen jednego z najbardziej znanych polskich streamerów

O tym, czy „Gucio” pokona żaby, spekulują nawet firmy bukmacherskie. To nie pierwszy raz, kiedy „Gucio” z takim zaangażowaniem podchodzi do rozgrywki i pokonania bossa. W 2020 roku jednego z nich przechodził przez siedem godzin. Ten rekord pobił już kilka razy.

Czytaj też:

Dead Island 2, czyli jak przetrwać zombie apokalipsę na wyspie luksusuCzytaj też:

„Potęga dwójki i dwukropka”. Jak HBO i Disney zarabiają na odgrzewanych kotletach