8 gier za darmo od Epic Games. MEGA wyprzedaż tuż za rogiem

Epic Games Store regularnie oferuje gry wideo w prezencie, ale już niedługo może się zacząć prawdziwy festiwal darmowych tytułów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że firma przygotowało 8 darmowych gier, które będzie rozdawać podczas MEGA wyprzedaży 2023.

8 darmowych gier na Epic Games Store – tak firma celebruje MEGA wyprzedaż

Już za tydzień ma ruszyć MEGA wyprzedaż Epic Games Store – wielotygodniowa akacja promocyjna ze znacznymi obniżkami gier. Jak podaje uznany informator rynkowy billbil-kun akcja ma potrwać od 18 maja do 15 czerwca.

Tak jak w poprzednim roku spółka planuje rozdawać darmowe gry podczas promocji. Dawniej były to cztery produkcje. Z najnowszych przecieków wynika jednak, że Epic Games planuje rozdać aż 8 darmowych gier w formacie po dwie na tydzień.

„By wszystko było jasne – nie wtykajcie mi słów w usta, jak to było przy świątecznej wyprzedaży w 2022 r. Nie mówię, że otrzymamy 8 bardzo dobrych gier” – precyzuje billbil-kun. Ekspert wspomniał też, że internauci nie mają po co pytać go o konkretne tytuły, bo sam nie wie, jakie gry będzie rozdawać Epic.

Jeśli chodzi o samą akcję promocyjną, to wrócić ma kupon umożliwiający obniżenie ceny o 25 proc. Będzie on działał jednak jedynie wtedy, gdy wcześniej kupimy produkcje za 14,99 dolarów lub więcej (ok. 63 zł). Niezależnie spodziewać się można też typowych dla wyprzedaży obniżek poszczególnych gier.

Epic Games Store rozdaje dodatek do Sims 4

Od czwartku 11 maja Epic Games Store zachęca zaś graczy do wypróbowania The Sims 4. Produkcja jakiś czas temu przeszła na model free to play. W tym tygodniu spółka rozdaje jednak darmowy dodatek Żyj odważnie. Zestaw składa się z paru DLC – pakietu rozgrywki Przygoda w dżungli, zestawu akcesoriów Wytworne przyjęcie oraz kolekcji Dzielnica mody.

Zestaw pozwoli naszym simom m.in. odwiedzić zapomnianą świątynie w egzotycznej Selvadoradzie, wyprawić wytworne przyjęcie dla gości z nowymi dekoracjami domu czy przywdziać szykowne kreacje inspirowane stylami wprost z Bombaju.

