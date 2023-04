Dying Light za darmo. Oto jak zdobyć grę w Epic Store i dodatkowe bonusy

Epic Games Store regularnie w każdy czwartek rozdaje gry wideo za darmo. Mniejsze i większe produkcje za zero złotych zawsze cieszą, ale dziś udostępniony zostanie prawdziwy tytan – Dying Light Enhanced Edition od polskiego studia Techland.

Dying Light Enhanced Edition za darmo w Epic Games Store

Klasycznie o 17:00 w czwartek zmieni się oferta nieodpłatnych gier w Epic Games Store. Teraz do swojego konta można dodać jeszcze produkcje The Silent Age i Tunche. Wieczorem przyjdzie zaś pora na darmowe Dying Light Enhanced Edition oraz Shapez. Można je dodać do swojego konta w okresie od 6 do 13 kwietnia.

Ostateczna edycja Dying Light to gra z 2016 r. wzbogacona o wszystkie duże pakiety DLC, takie jak dodatek The Following, nowe tryby gry czy zawartość z przepustki sezonowej. Produkcja do dziś jest uznawana za jeden z największych hitów z Polski – uzyskała ponad 50 nagród i nominacji i zagrało w nią ponad 16 mln osób.

W czasie rozgrywki wcielamy się w Kyle'a Crane'a, który trafia do ogarniętego plagą zombie miasta Harran. Skacząc po dachach metropolii i zabijając zombiaki bronią białą oraz palną staramy się rozwiązać zagadkę epidemii i uciec z przeklętego miasta.

Techland ulepsza Dying Light Enhanced Edition na Epicu

Techland na swojej oficjalnej stronie i w kanałach społecznościowych poinformował zaś o specjalnej niespodziance, jaka czeka graczy odbierających Dying Light w Epic Games Store.

„Niezależnie od tego czy jesteście weteranami walki z zombie, czy zupełnymi świeżakami – zapraszamy do Harran, tu znajdzie się miejsce dla każdego! Co więcej, wszyscy gracze, którzy odbiorą grę Dying Light na Epic Games Store, otrzymają pakiet powitalny” – pisze firma.

Paczka zawiera parę unikalnych przedmiotów, w tym:

broń Last Hope;

młot Alternator;

schemat łuku Deadeye’a;

skórkę ze szczurzym przebraniem;

zestaw ratunkowy.

Warunkiem uzyskania pakietu jest połączenie konta Epic Games z usługą TechlandGG. Paczek odebrać można będzie jeszcze dziś, na oficjalnej stronie techlandgg.com.

