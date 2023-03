Czarny dzień dla graczy. Xbox Game Pass za 4 zł wycofany

Oficjalnie cena abonamentu na gry Xbox Game Pass Ultimate to koszt 54,99 zł za miesiąc. Prawie każdy gracz znał jednak sposób, by zdobyć miesiąc lub nawet kwartał grania za symboliczne 4 złote. Teraz wszystko wskazuje na to, że ulubiona przez użytkowników akcja została wycofana.

Koniec Xbox Game Pass Ultimate za 4 zł – Microsoft kończy akcję

4 złote za Xbox Game Pass Ultimate to promocja nie do pobicia. Przez lata inicjatywa zachęcała nowych graczy do wypróbowania usługi Microsoftu za cenę hot-doga na mieście. Co więcej, okresowo firma zapraszała też do powrotu użytkowników, którzy już wcześniej korzystali z Game Passa, ale nie odnowili subskrypcji. Tym sposobem dało się bardzo tanio zyskać dostęp do znaczącej biblioteki gier.

Niestety, dobre czasu się skończyły. Microsoft zapowiedział bowiem koniec legendarnej akcji promocyjnej. Jak przekonuje rzecznik prasowy firmy, obecnie „rozważane są inne promocje marketingowe dla nowych użytkowników”. Nie znamy jednak szczegółów. Nowej ofercie będzie zaś bardzo ciężko pobić poprzedniczkę.

Xbox Game Pass i Game Pass Ultimate – co to?

Warto przypomnieć, że Microsoft oferuje dwie wersje subskrypcji: Xbox Game Pass i Game Pass Ultimate. Zwykły Game Pass to subskrypcja dostępu do gier wideo na jedną platformę. Użytkownik musi wybrać na przykład konsolę Xbox Series lub komputer PC. Cena subskrypcji to 39,99 złotych miesięcznie.

Game Pass Ultimate łączy subskrypcje na gry Xbox i tytuły PC, więc nie musimy wybierać jednej platformy. Użytkownik dodatkowo uzyskuje benefity związane z usługą Xbox Live Gold. Oznacza to m.in., że gracze konsolowi mogą korzystać z trybów sieciowych w grach online. Cena abonamentu to 54,99 zł za miesiąc.

