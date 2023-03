AI trafia do Worda i Outlooka. Microsoft pokazał nowe funkcje ChatGPT

W czwartkowe popołudnie odbyło się wydarzenie Future of Work with AI, którego gospodarzami byli prezes Microsoftu Satya Nadella oraz szef oddziału Microsoft 365 Jared Spataro.

Firma zapowiadała wcześniej, że na wydarzeniu zaprezentuje funkcje, które „odmienią oblicze produktywności za pomocą AI”. To wielka obietnica, ale Microsoft już wcześniej prezentował dość rewolucyjne połączenie ChatuGPT z wyszukiwarką Bing i przeglądarką MS Edge.

Future of Work with AI – nowości ChatGPT od Microsoftu

Transmisja rozpoczęła się od wstępu prezesa i ogólnej zapowiedzi Spataro, który obiecał widzom „zupełnie nowy sposób pracy”, wspierany sztuczną inteligencją. Jak zaznaczył menedżer, pozwoli to wszystkim pracownikom pracować bardziej kreatywnie i nie skupiać się na nudnej rutynie.

Spataro zapowiedział funkcję Microsoft 365 Copilot, czyli usługę pomocnika AI znaną już z Binga i przeglądarki Edge. Programy takie jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Teams mają już niedługo zyskać wiele nowych funkcji AI.

twitter

Przedstawicielka Microsoftu pokazała działanie AI na przykładzie, w tym przypadku chciała zorganizować imprezę okolicznościową na zakończenie szkoły dla swojej córki.

Pokaz zaczął się od automatycznej generacji zaproszeń na wydarzenie wprost w Outlooku. Użytkownik może między innymi dostosować długości maila jednym kliknięciem, dodać linki czy zdjęcia oraz wygenerować wstępną listę zaproszonych gości z kontaktów.

Stworzenie prezentacji ze zdjęciami na wydarzenie to nie problem, bo AI samo zapełni slajdy zarówno treścią, jak i obrazami. Użytkownik może zmienić każdy element i wskazać sztucznej inteligencji, gdzie wynik mu się nie podoba lub samemu przepisać fragmenty tekstu.

W Wordzie możemy zaś przygotować krótkie przemówienie. Program sam napisze je z jedynie krótkim określeniem, czego ma ono dotyczyć. Możemy mu też oczywiście wskazać, jak długa powinna być przemowa czy dodać personalną historyjkę – AI samo umieści ją w odpowiednim miejscu. Word na życzenie sformatuje też tekst tak, by był łatwy do czytania na żywo. Wszystkie polecenie wydajemy Copilotowi w menu po prawej stronie, podobnie jak w Edge'u.

Microsoft 365 Copilot – propozycje biznesowe z automatu

Kolejna prezentacja dotyczyła zastosowania Copilota w pracy. Microsoft oferuje tu m.in. automatyzację tworzenia briefów i propozycji biznesowych. Mogą one zawierać na przykład wstępny budżet, terminarz realizacji i inne niezbędne elementy, które dotychczas trzeba było tworzyć ręcznie. Potem gotowy dokument można paroma kliknięciami zmienić w profesjonalną prezentację dla klienta.

Copilot może też analizować tabele w Excelu. AI można zapytać m.in. o trzy najważniejsze trendy widoczne w zebranych danych. Sztuczna inteligencja odpowie też na kolejne pytania, zapamiętując kontekst całej konwersacji. Można też dopytywać maszynę o stworzenie prostych modeli czy pokazanie konsekwencji różnych strategii biznesowych. Copilot stworzy też za nas wizualne prezentacje danych z Excela – grafy, tabele i więcej.

Outlook na życzenie podsumuje nam długie maile i określi, które wiadomości w zapełnionej skrzynce są najważniejsze. Automatycznie wygeneruje także odpowiedzi, które możemy potem dowolnie zmieniać – prosić o skrócenie, użycie określonego tonu odpowiedzi czy wkomponowanie w całość konkretnej treści, która musi się tam znaleźć.

Rewolucyjne wydaje się też wsparcie Copilota w komunikatorze Microsoft Teams. Teraz każde spotkanie online będzie miało swego rodzaju sekretarza AI. Copilot podsumuje główne punkty dyskusji oraz przypomni, który użytkownik wypowiedział konkretne zdania. Co więcej, AI ma rozumieć, w jakich sprawach rozmówcy się zgadzają, a gdzie wystąpiła różnica zdań. Stworzy też listę działań po spotkaniu lub podsumowanie wniosków dla nieobecnych. Ciekawa jest też zapowiedziana funkcja przypomnienia o pytaniach, które zostały zadane, a nikt na nie nie odpowiedział.

Microsoft 365 Copilot to nie tylko ChatGPT

Jak tłumaczy Microsoft, ChatGPT to tylko jeden z elementów systemu Copilot. Jego bazowe części to aplikacje Microsoft 365, system Microsoft Graph oraz generatywna sztuczna inteligencja Large Langue Model, czyli funkcje tworzenia tekstu znane z ChatGPT. Copilot jest elementem łączącym wszystkie te podzespoły i zawiaduje on poleceniami użytkownika tak, by funkcje AI „działały jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki”.

Obecnie Microsoft ma testować nowe funkcje Microsoft 365 Copilot z około 20 klientami biznesowymi. W nadchodzących miesiącach spółka chce jednak rozszerzyć program na kolejne instytucje. MS nie zdradziło publicznie ceny usługi, podkreślając, że powróci do tematu "w kolejnych miesiącach". Wtedy mamy też poznać dalsze szczegóły.

Czytaj też:

Wojny AI. Jak ChatGPT i Google Bard zadecydują o przyszłości internetuCzytaj też:

ChatGPT ma „fajnego brata”. DAN nie ma filtra, użytkownicy go kochają