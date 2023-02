ChatGPT został pisarzem. Setki książek AI wydanych na Amazon

Dziś każdy w parę godzin może napisać oraz wydać książkę i zacząć na niej zarabiać. Internauci zaczęli wykorzystywać ChatGPT do tworzenia całych utworów, które następnie sprzedają na Amazonie. Czy to legalne? Co z plagiatami?

„Mała, mądra wiewiórka: Opowieść o oszczędzaniu i inwestowaniu” to licząca 30 stron książka dla najmłodszych. Nie byłoby w niej nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że treść napisał ChatGPT, a ilustracje także były stworzone przez generatywną sztuczną inteligencję. Jak się okazuje, Amazon zalewa obecnie plaga książek pisanych bądź współtworzonych przez popularną AI. Nie są to jeszcze powieści na miarę „Wojny i Pokoju”, ale napisanie i wydanie jednego utworu jest wręcz błyskawiczne. Książki napisane przez ChatGPT – nowa moda na Amazonie Autorem (czy raczej pomysłodawcą) wymienionej powyżej książki dla dzieci jest Brett Schickler, na co dzień pracujący w dziale sprzedaży jednej firm w Rochester w stanie Nowy Jork. – Pomysł na napisanie książki w końcu wydawał się w zasięgu ręki. Stwierdziłem, że mogę to zrobić – opowiada mężczyzna. I rzeczywiście, po paru godzinach wpisywania poleceń do silników AI i wgraniu pliku książki na platformie e-commerce Amazon każdy chętny mógł zakupić ilustrowaną bajkę o przygodach Sammy'ego, oszczędzającej wiewiórki. Cena e-booka to 2,99 dol. a za wersję papierową zapłacić trzeba 9,99 dolarów. Schickler od wydania książki w styczniu miał na niej zarobić poniżej 100 dolarów. Ciekawy jest też przypadek Franka White'a, który w mniej niż dzień stworzył z pomocą AI powieść… „Galaktyczny Sutener: Część I”. Tak, tytuł mówi wszystko o głównym wątku fabularnym 119-stronicowej książki. Cena produktu na Amazonie to symboliczny dolar. White traktuje książkę bardziej jako eksperyment. Najpierw stała się ona popularnym postem na Reddicie, potem nakręcił nawet wideo, opowiadając, jak wyglądał proces pisania. AI jest w stanie m.in. napisać monologi głównego bohatera czy samemu obmyślić, jaką jest on postacią, co jest dla niego ważne lub jak wygląda jego przeciętny dzień. Autor książki przekonuje, że z dobrym samozaparciem każdy może napisać „nawet 300 książek w jeden rok”. Setki książek napisanych przez AI na Amazonie – czy to legalne? W stanie na połowę lutego na platformie Amazon istnieje już przeszło 200 książek, których wskazanym autorem lub współautorem jest ChatGPT. Co ciekawe, zapewne nigdy nie poznamy całkowitej liczby, bo pisarze nie są zobowiązani do chwalenia się tym faktem. Ze względu na względną prostotę stylu pisania ChatGPT, ulubionym gatunkiem wykorzystujących AI osób są właśnie książki dla dzieci. Zdarzają się też jednak dłuższe formy – popularne są m.in. poradniki self help. Powstają jednak obawy m.in. o plagiaty. AI takiej jak ChatGPT uczy się pisania pochłaniając miliony stron tekstu napisanego przez innych ludzi. Serwis CNET eksperymentował z materiałami pisanymi przez AI, ale wycofał się z tego po znalezieniu niemałej liczby błędów oraz skopiowanej treści. Amazon na razie nie zamierza zmieniać swojej polityki dot. treści generowanych przez AI. Zapytany przez dziennikarzy przedstawiciel korporacji podkreślił jednak, że "wszystkie książki muszą być zgodne z naszymi instrukcjami dotyczącymi treści, włączając zasady dot. poszanowania własności intelektualnej i wszystkich innych praw". A czy legalne jest wykorzystywanie ChatGPT do celów zarobkowych? Tu możemy się na razie tylko domyślać – rzeczniczka firmy OpenAI, twórców popularnej sztucznej inteligencji, odmówiła odpowiedzi na pytania mediów. Czytaj też:

