Diablo 4 z kolejną betą. Oto kiedy zagramy za darmo

„Do wszystkich wędrowców! W ramach przygotowań na premierę Diablo IV 6 czerwca mamy do was ostatnią prośbę – potrzebujemy skorzystać z waszych usług i poprosić o wyplenienie demonów podczas testów na serwerze” – pisze Blizzard w oficjalnym ogłoszeniu.

Darmowe testy Diablo IV – Server Slam w weekend 12-14 maja

Jak wskazuje firma, ostatnia już fala testów przed premierą potrwa od 12 maja od 21:00 czasu polskiego do 14 maja, także do 21:00. Test ma na celu głównie sprawdzenie wytrzymałości serwerów przy dużym zainteresowaniu graczy.

Wydarzenie odbędzie się na wszystkich platformach, czyli PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4. Co więcej, w Server Slam odblokowany zostanie tryb kooperacji przy jednej konsoli (couch coop). Gracze z różnych platform będą też mogli bawić się razem, a progresja będzie zapisywana nawet przy zmianie platformy.

Podobnie jak we wcześniejszych okresach beta, do dyspozycji testerów oddany zostanie prolog gry i cały pierwszy akt w Strzaskanych Szczytach. Do tego dostępne będą wszystkie klasy, czyli barbarzyńca, druid, nekromanta, łotr oraz czarownik. Maksymalnie będzie można osiągnąć 20 poziom.

Wszyscy będą jednak zaczynać od zera, bo konta zostały już wyczyszczone po dwóch weekendach bety. Nie przyzwyczajajcie się też za bardzo do stworzonych w maju postaci, bo te również znikną przed właściwą premierą gry.

Beta Diablo IV i problemy z serwerami

Blizzard postępuje bardzo słusznie kolejny raz testując serwery przed premierą 6 czerwca. Jak pisaliśmy we Wprost.pl, firma miała bowiem niemałe problemy z obsłużeniem zainteresowanych graczy podczas obu dotychczasowych okresów testowych.

W czasie zamkniętej bety 17 do 19 marca, dostanie się do gry na początku graniczyło z cudem. Mimo bardziej ograniczonego dostępu, w piątek zainteresowanie najnowszym Diablo sięgnęło zenitu. Same kolejki do logowania trwały godzinami, a po zalogowaniu gra potrafiła i tak wyrzucić testera z produkcji… znów do kolejki.

Podczas otwartej bety od 24 do 26 marca dostęp także był utrudniony. Oczywiście problemy znów były najgorsze tuż po starcie okresu testowego. W miarę trwania weekendu i rozłożenia graczy „na raty” z czasem udało się jednak rozładować kolejki.

