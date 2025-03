Oszuści podszywają się pod duży bank. Wydano ostrzeżenie

– Uważajcie na reklamy fałszywych inwestycji, które cyberprzestępcy zamieszczają na portalu społecznościowym Facebook. Oszuści podszywają się pod Bank Pekao SA i oferują szybkie zyski w krótkim czasie – napisał na platformie X zespół cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF).

Oszuści podszywają się pod Pekao

W rzeczywistości – jak napisano – reklamy kierują do niebezpiecznych stron, gdzie wyłudzane są dane logowania do bankowości elektronicznej. – Zachowajcie ostrożność – w ten sposób cyberprzestępcy próbują was okraść! – apeluje CSIRT KNF.

Przed oszustami podszywającymi się pod bank ostrzegał w połowie lutego PKO BP, apelując, aby uważać na fałszywe wiadomości. – Uważaj na fałszywe e-maile podszywające się pod Bank o temacie: „Potwierdzenie przelewu" – napisał w komunikacie największy polski bank.

Wiadomości mają w polu nadawcy adres: PKO Bank Polski. Umieszczony w treści wiadomości rzekomy podgląd potwierdzenia zrealizowanego przelewu jest w rzeczywistości linkiem prowadzącym do pobrania złośliwego oprogramowania. – Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w tego rodzaju e-mailach. Jeśli klikniesz w link, możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem – ostrzegał PKO BP.

Oszustwo na „zwrot podatków"

U progu startu sezonu rozliczeń podatkowych Ministerstwo Finansów – opublikowało komunikat, w którym ostrzegało Polaków przed oszustami podszywającymi się pod urząd skarbowy. Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe informacje w zakresie zwrotu nadpłaconego podatku.

– KAS i MF ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod urząd skarbowy, którzy wysyłają nieprawdziwe wiadomości dotyczące zwrotu nadpłaconego podatku oraz aktualizacji danych. W treści wiadomości znajduje się adres emailowy [email protected], który nie pochodzi z bazy adresów mailowych KAS ani MF – napisał resort finansów.

