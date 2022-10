The Sims 4 wreszcie za darmo. Oto jak ściągnąć grę

Firma Electronic Arts jeszcze w zeszłym miesiącu zapowiedziała, że już w październiku podstawowa wersja symulatora życia The Sims 4 zostanie udostępniona za darmo. Jak powiedzieli – tak zrobili.

Od 19:00 polskiego czasu, czyli wraz ze startem wczorajszego wydarzenia Behind The Sims Summit, koncern umożliwił wszystkim chętnym pobranie Simsów na komputerach PC i Mac oraz konsolach.

The Sims 4 za darmo od 18 października

Oczywiście Electronic Arts nie udostępnia gry z czystej dobroci serca. Model free-to-play dla gry wydanej w odległym 2014 roku będzie bowiem bardziej przypominał darmową wersję demonstracyjną. Czemu?

Otóż wszystkie dodatki do podstawki nadal będą w pełni płatne. Warto przypomnieć, że kolejne rozszerzenia to główny sposób zarobku tego tytułu. W chwili obecnej na platformie Steam dostępnych jest 59 dodatków, w cenie od 25 zł za paczki przedmiotów do zawrotnych 180 zł za większe dodatki.

Jak pobrać The Sims 4 za darmo?

Na oficjalnej stronie EA pojawiły się też instrukcje, jak pobrać The Sims 4 za darmo. Jeśli korzystamy z komputera PC – należy pobrać nową EA app. Właściciele komputerów Mac mają zaś do dyspozycji znaną już od dłuższego czasu aplikację EA Origin.

Następnie należy założyć bezpłatne konto EA, lub zalogować się na już istniejące. Potem to jedynie kwestia wpisania The Sims 4 w wyszukiwarkę programu i dodanie Simsów do naszej biblioteki. Gra jest także dostępna w ekosystemie Steam.

Podobnie działa to na konsolach – The Sims 4 można znaleźć zarówno na PlayStation Store, jak i w oficjalnym sklepie Microsoft Xbox.

