Dungeon of the Endless za darmo na Steam. Trzeba się śpieszyć

Producenci Dungeon of the Endless postanowili rozdać swój tytuł za darmo. Wszystko dzieje się w ramach szybkiej akcji w serwisie Steam, więc chętni muszą nieco się pośpieszyć. Oto jak zdobyć darmową grę.

Dungeon of the Endless za darmo na Steam – czas tylko do czwartku

Macie jeszcze chwilę czasu, by odebrać Dungeon of the Endless na Steam. By tego dokonać, wystarczy zalogować się na swoje konto i wejść na oficjalną stronę produkcji na platformie dystrybucji firmy Valve. Tam wystarczy kliknąć w przycisk „Dodaj do konta”. Warto jednak nie odkładać tego w czasie, bo promocja trwa tylko do czwartku 27 lipca, do 19:00 czasu polskiego. Zwykle gra kosztuje ok. 44 zł.

Dungeon of the Endless to ciekawa produkcja, która ma już jednak nieco lat na karku. Wydany przez firmę SEGA tytuł autorstwa Amplitude Studios zadebiutował w 2014 r. To staroszkolna gra łącząca style rozgrywki znane z roguelike'ów i tower defence. Akcja osadzona jest zaś w futurystycznym uniwersum science fiction.

Jako skazańcy uciekający z rozbitego statku więziennego Sukces grupka bohaterów musi ujść z życiem z tytułowego „lochu Nieskończonych”. By tego dokonać, kontrolowany przez gracza zespół musi przetransportować tajemniczy kryształ i chronić zdobycz przed mnożącymi się przeciwnikami.

Endless Dungeon – premiera jeszcze w tym roku

Być może jest to przygotowanie na premierę Endless Dungeon – gry tego samego studia o niemal bliźniaczym tytule. Produkcja ta ma być swoistym następcą obecnie rozdawanego Dungeon of the Endless.

W Endless Dungeon dużą wagę przyłożono do warstwy graficznej, bo gra prezentuje się znakomicie. Tytuł nadal należy do gatunku roguelike, lecz w nowej produkcji rozgrywkę połączono ze strzelanką widzianą z góry. Gra to teraz bardziej twin-stick shooter, choć obronne wieże nadal są elementem rozgrywki.

Na nową produkcję musimy jednak poczekać aż do października 2023 roku.

