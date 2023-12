Ruszyła Zimowa Wyprzedaż Steam 2023. Setki gier w niskich cenach

Zimowa Wyprzedaż Steam 2023 – coroczna tradycja

Każdego roku jest to samo: w okresie świąteczno-noworocznym na wszelkich internetowych platformach z cyfrowymi wersjami gier zaczyna się prawdziwy festiwal wyprzedaży. To właśnie na ten moment czekają gracze z całego świata, bo to po prostu najlepszy czas na uzupełnienie swoich wirtualnych bibliotek o brakujące tytuły.

Koniec roku to wielkie zakupowe święto dla posiadaczy wszystkich popularnych sprzętów do grania: zarówno dla tych grających na PlayStation 5, Xboksie Series i Nintendo Switch (oni wszyscy również mają swoje wielkie wyprzedaże), jak i dla graczy pecetowych. Oczywiście Zimowa Wyprzedaż Steam 2023 jest skierowana wyłącznie do tych ostatnich, a więc dla posiadaczy komputerów osobistych z systemem operacyjnym Windows.

Zimowa Wyprzedaż Steam 2023. Jakie gry kupić?

Zimowa Wyprzedaż Steam 2023 potrwa od 21 grudnia 2023 do 4 stycznia 2024 roku. Użytkownicy platformy Steam mają więc dwa tygodnie na to, by dokładnie zapoznać się z szeroką biblioteką przecenionych gier i dokonać jak najlepszych wyborów zakupowych.

No dobrze, zatem jakie gry warto kupić podczas tej wielkiej wyprzedaży? Tutaj nieocenionymi narzędziami pomocniczymi okażą się, jak zwykle w tym wypadku, serwisy internetowe takie jak MetaCritic, wyliczający średnią ocen danej gry ze wszystkich jej recenzji, czy chociażby HowLongToBeat, z którego można dowiedzieć się, ile czasu zajmuje średnio ukończenie poszczególnych trybów dla pojedynczego gracza.

Na podstawie tych danych bardzo łatwo jest przeliczyć liczbę złotówek na ilość frajdy otrzymywanej z ogrywania danej gry. Skorzystanie z tej metody pozwoli wam wyłonić optymalny, i jak najlepiej dopasowany do waszych gustów i oczekiwań, zestaw gier, które jeszcze w tym roku (i na początku przyszłego) warto kupić na Steamie.

Podawanie konkretnych tytułów we wpisach takich jak ten mija się z celem, ponieważ każdy gracz ma inne zapotrzebowanie, bo np. niektóre z przecenionych tytułów zdążył już kupić i ograć, albo najzwyczajniej w świecie posiada swój własny unikalny gust. Tak czy inaczej, życzymy udanych zakupów podczas Zimowej Wyprzedaży Steam 2023!

