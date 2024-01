Tetris po raz pierwszy pokonany przez człowieka. 13-latek nie krył zaskoczenia

Tetris przez lata wydawał się grą, której człowiek nie jest w stanie ukończyć. Udawało się to jedynie botom i sztucznej inteligencji. To przekonanie obalił właśnie 13-letni Willis Gibson, który w kultowej grze osiągnął wynik 999999, docierając tym samym do tzw. „kill screen”, czyli momentu zawieszenia się gry z powodu maksymalnej ilości punktów.

13-letni Willis Gibson przeszedł Tetrisa

13-letni zawodnik o nicku Blue Scuti we wtorek 2 stycznia zamieścił w sieci dowód swojego osiągnięcia w postaci nagrania wideo. Widzimy na nim nie tylko samą grę, ale też reakcję 13-letniego chłopaka. Gibson grał przez około 38 minut, docierając do poziomu 157. W tym momencie stwierdził „Oj, nie trafiłem” i był już przekonany o zakończeniu próby.

Udało mu się jednak poprawić ułożenie klocków, po którym ukończył kolejną linię, konieczną do naliczenia nowych punktów i dodania sobie czasu. W tym momencie gra zatrzymała się, pokazując wynik 999 999. Jest on uznawany przez graczy za faktyczny koniec Tetrisa, ponieważ twórcy nie przewidzieli żadnych ekranów końcowych, a grać powyżej tego wyniku zwyczajnie się nie da. – O mój Boże! Tak! Zaraz zemdleję. Nie czuję moich palców – mówił 13-latek.

Blue Scuti zadedykował rekord ojcu

Przewodniczący Classic Tetris World Championship Vince Clemente w rozmowie z „New York Timesem” podkreślał wagę osiągnięcia Scutiego. – Nigdy wcześniej nie udało się to człowiekowi. To po prostu coś, co każdy uważał za niemożliwe jeszcze kilka lat temu – zwracał uwagę. Stworzony w 1989 roku Tetris to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gier na świecie. Według „Timesa” Willis Gibson poświęcał na treningi z układania klocków około 20 godzin tygodniowo.

Amerykanin swoje niezwykłe osiągnięcie zadedykował zmarłemu w ubiegłym miesiącu ojcu, Adamowi. Według portalu 404 Media, WIllis Gibson stał się jednym z najlepszych graczy Tetrisa tuż po tym, jak zainteresował się jego sportową sceną przed dwoma laty. Po raz pierwszy zobaczył tę grę na kanale YouTube i tam też zamieścił swoje zwycięskie nagranie.

