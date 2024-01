W marcu zagramy w symulator taksówki. Oto nowy zwiastun gry polskiego studia

Każdy, kto grał w Train Life: A Railway Simulator, powinien kojarzyć krakowskie studio deweloperskie o nazwie Simteract. Była to bowiem jego debiutancka gra, która zadebiutowała 31 sierpnia 2021 roku na platformie Steam. Choć nie zdarza się to często w przypadku debiutantów, to gra Polaków spotkała się z całkiem dobrym przyjęciem wśród graczy.

To z kolei pozwoliło im pozyskać nowych inwestorów i tym samym rozwinąć możliwości tworzenia tytułów na wysokim poziomie. Dzięki temu teraz na komputery osobiste i konsole zmierza ich nowa produkcja pt. Taxi Life: A City Driving Simulator, a w sieci wylądował właśnie jej nowy zwiastun. Tym razem wcielimy się w kierowcę taksówki, który będzie woził klientów na zatłoczonych ulicach realistycznie odwzorowanej Barcelony.

Taxi Life: A City Driving Simulator na zwiastunie

Nie jest to może oprawa z najwyższej półki, ale w wirtualnych symulatorach często to nie ona jest najważniejsza. Grafice nie da się natomiast odmówić charakterystycznego i przyjemnego dla oka stylu. Gra działa na silniku Unreal Engine 4, a jej twórcy chwalą się zaprojektowanym przez siebie systemem kreacji żywych miast, który pozwolił im na realistyczne odwzorowanie ulic Barcelony niemalże 1:1.

W grze zastosowano również model sztucznej inteligencji, która zadba o przedstawienie na ekranie urozmaiconych zachowań pozostałych kierowców oraz pieszych, których reakcje mają zależeć m.in. od pory dnia czy pogody. W trakcie jazdy będziemy musieli oczywiście stosować się do przepisów ruchu drogowego, by nie otrzymać mandatu, nie we wspominając już o tym, że nieustąpienie pierwszeństwa innemu kierowcy poskutkuje najpewniej stłuczką i doprowadzi do konieczności naprawy naszego samochodu.

Zagramy już w marcu

Taxi Life: A City Driving Simulator ukaże się na rynku już na początku marca tego roku, w wersjach na pecety z Windowsem oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series. Dla studia Simteract będzie to pierwsza próba zmierzenia się z rynkiem konsol, bowiem ich pierwsza gra była dostępna wyłącznie na pecetach.

