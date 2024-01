Darmowe GTA czyni cuda. Trzykrotnie zwiększyło zainteresowanie ofertę Netfliksa

W swoim najnowszym komunikacie Netflix podkreślił m.in. istotne znaczenie jednej ze swoich ostatnich kluczowych decyzji, jaką było wprowadzenie do oferty dostępu do gier mobilnych. Z całą pewnością najmocniejszym ruchem platformy w tym zakresie było udostępnienie swoim subskrybentom możliwości pobrania za darmo aż trzech odświeżonych wersji gier z kultowej serii Grand Theft Auto.

GTA: The Trilogy w Netfliksie

Zestaw o nazwie GTA: The Trilogy – Definitive Edition, dostępny również na konsolach i pecetach, pojawił się w aplikacji mobilnej Netfliksa 14 grudnia zeszłego roku. Bardzo szybko ruch ten okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, bowiem – jak przyznano w komunikacie skierowanym do mediów – umieszczenie tak popularnej gry w ofercie miało się przyczynić aż do trzykrotnego zwiększenia poziomu jej zainteresowania.

„Trylogia GTA jest najbardziej udaną premierą w dotychczasowej historii pod względem liczby instalacji i zaangażowania graczy. Niektórzy konsumenci najwyraźniej rejestrują się specjalnie po to, żeby zagrać w te gry” – przyznał Netflix w komunikacie.

Gry to wciąż tylko dodatek do filmów i seriali

Pomimo tak dużego zainteresowania pojawieniem się GTA: The Trilogy w ofercie Netfliksa, to jego gamingowa sekcja wciąż stanowi jedynie drobny dodatek do tego, co na platformie najważniejsze i z czego przede wszystkim ona słynie, czyli filmów i seriali. Jak wynika bowiem z danych CNBC z października, mniej niż 1 proc. wszystkich abonentów z tamtego okresu przyznało, że przynajmniej raz dziennie uruchamia na Netfliksie jakąś grę.

Nie zmienia to jednak faktu, że Netflix, mimo iż nie zamierza konkurować pod tym względem z gigantami takimi jak Steam, PlayStation czy Xbox, to jak najbardziej ma w planach kolejne inwestycje w gamingowy segment swojej oferty i jej dalszy rozwój.

