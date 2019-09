Te wakacje należały do niego. Kim jest nowy koci król memów?

Na Instagramie Smudge ma już prawie 700 tys. obserwujących – prawdopodobnie więcej, niż wasza najczęściej podróżująca koleżanka. Możecie zobaczyć go tam w różnych sytuacjach, w których wreszcie nikt na niego nie krzyczy. Z szybkiego przeglądu tych fotografii dowiemy się, że Smudge nie przepada za warzywami, i że jest zadziwiająco ładnym kotem, jak na tak częstego bohatera memów.

Jego kariera zaczęła się już w czerwcu ubiegłego roku. Wtedy pojawił się jako „zdezorientowany kot siedzący przed talerzem warzyw”. Dopiero 1 maja 2019 roku obrazek ten połączono z krzyczącą kobietą – wyrwanym z kontekstu kadrem z programu „The Real Housewives of Beverly Hills” z 2011 roku. Powiedzieć, że zestawienie to zrobiło wielką karierę, to nic nie powiedzieć. Na samym Twitterze, bez żadnych podpisów, montaż uzyskał 78 tys. retweetów i 276 tys. polubień.

Kiedy lawina memów ruszyła, nie sposób było już jej zatrzymać. W naszej galerii znajdziecie kilka przykładów memów ze Smudgem i krzyczącą kobietą. Dorzuciliśmy też garść zdjęć samego kota z jego profilu na Instagramie. Miłego oglądania.

