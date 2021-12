Awaria Facebooka i Messengera. Co się dzieje?

Użytkownicy Facebooka i Messengera z Polski po godz. 14 zaczęli masowo zgłaszać problemy z działaniem aplikacji. Zgłoszenia na stronie Downdetector.pl dotyczą m.in. strony głównej, połączenia z serwerem i braku możliwości logowania się.

Użytkownikom przy próbie zalogowania się na Facebooka pokazuje się błąd z informacją: „Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can” , czyli „Przepraszamy, coś poszło nie tak. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu” .

Awaria Messengera

Problemy występują także z komunikatorem Facebook Messenger. Dotyczą one działania aplikacji i wysyłania wiadomości. Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta. Z komentarzy wynika, że duża część internautów w ogóle jej nie odczuwa, bądź mają jedynie problemy z szybkością wysyłania filmów przez Messengera.

Na Downdetector.pl pojawiają się także raporty na temat problemów z Instagramem.