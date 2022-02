Kosmiczny internet Elona Muska jest drogi, a może być kosmicznie drogi

Elon Musk zaczął na poważnie wdrażanie planu zarabiania na internecie Starlink. Do tej pory firma wydała już miliardy dolarów na umieszczenie konstelacji swoich satelitów na niskiej orbicie Ziemi. Operacja jest o tyle prosta w całej swojej złożoności, że operatorem misji jest SpaceX, czyli kolejna firma Elona Muska.

Kosmiczny internet także w Polsce

Pierwsze satelity systemu Starlink, który docelowo ma stworzyć szczelną sieć pozwalającą na transmisję internetu w dowolne miejsce na Ziemi, trafiły w kosmos w maju 2019 roku. Na początku były to urządzenia testowe, ale już niedługo potem konstelacja zaczęła się rozszerzać. Pod koniec sierpnia 2021 roku dostęp do internetu satelitarnego miało już ponad 100 tys. odbiorców, a we wrześniu, kosmiczny internet można było odbierać już także w Polsce.

Ceny usługi i koniecznego do jej odbierania pakietu mogą jednak odstraszać polskich klientów. Abonament za kosmiczny internet nie jest bowiem tani. Żeby móc korzystać z usługi Elona Muska, trzeba zapłacić miesięcznie aż 449 złotych. To jednak nie koniec wydatków. Aby odebrać usługę wysyłaną przez konstelacje satelitów, potrzebny jest sprzęt przypominający ten, który kiedyś masowo montowany był na domach i blokach i służył do odbioru telewizji satelitarnej. Za niewielki „talerz” i resztę niezbędnego sprzętu należy zapłacić 2269 zł... i doliczyć przesyłkę w kwocie 276 zł.

Internet Starlink w wersji premium

Miliarder się jednak nie zatrzymuje. Postanowił przedstawić także pakiet dla bardziej wymagających klientów. Starlink Premium będzie oferował przesył od 150 do 500 mb/s z gwarancją opóźnienia nie większego niż 20-40 milisekund. To parametry, których nie powstydziłby się niejeden operator internetu dostarczanego za pomocą światłowodu. Jest oczywiście haczyk. To cena.

Już podstawowy pakiet jest dla polskiego klienta bardzo drogi. Pakiet premium będzie znacznie droższy. Usługa ma kosztować miesięcznie 500 dolarów, czyli blisko 2000 złotych. Podobnie, jak w przypadku wersji podstawowej, potrzeby będzie też specjalny sprzęt do obsługi internetu. Oczywiście także droższy od standardowego. Nowy „talerz” to kwota 2500 dolarów, czyli niemal 10000 złotych. Usługa ma być dostępna w drugim kwartale 2022 roku. Aby zapisać się na wczesną dostawę, trzeba zapłacić 500 dolarów.

