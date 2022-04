Zmiany klimatu zastąpiły logo Google. Wiemy, jakie miejsca widać na zdjęciach

Zmiany klimatu to jedno z największych zagrożeń dla naszej cywilizacji. Topnienie lodowców, wzrost stanu wód w oceanach i morzach, a równocześnie zmniejszenie ilości wody pitnej, plagi suszy, czy bardzo gwałtowne zjawiska pogodowe. To wszystko świadczy o tym, że nasz klimat się zmienia, a jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest działalność człowieka.

Ponieważ 22 kwietnia przypada Dzień Ziemi, Google postanowił wykorzystać tę okazję, żeby po raz kolejny uświadomić internautom, do jak ogromnych zmian klimatu doprowadził człowiek. W tym celu firma wykorzystała zdjęcia poklatkowe z Google Earth Timelapse i innych źródeł.

„ Dzisiejszy doroczny Doodle Dnia Ziemi porusza jeden z najbardziej palących tematów naszych czasów: zmiany klimatyczne. Korzystając z rzeczywistych zdjęć poklatkowych z Google Earth Timelapse i innych źródeł, Doodle pokazuje wpływ zmian klimatycznych w czterech różnych lokalizacjach na naszej planecie. Bądź na bieżąco przez cały dzień, aby oglądać te sceny, z których każda pozostaje na stronie głównej przez kilka godzin” – przekazała firma w opisie piątkowego Google Doodle.

Na zdjęciach widocznych od wczesnego poranka można zauważyć, jak z biegiem lat cofał się lodowiec na szczycie Kilimandżaro. Zdjęcia pochodzą z lat 1986-2020.

W dalszej części dnia Google skupi się na zmianach, do jakich doszło na przestrzeni 20 lat na Grenlandii. Na zdjęciach z lat 2000-2020 zobaczymy, jak znikał lodowiec w Sermersooq, jednym z czterech regionów Grenlandii.

Zmiany klimatu to nie tylko topnienie lodowców

Zmiany klimatu to jednak nie tylko topnienie lodowców. W dalszej części dnia logo Google zastąpią m.in. zdjęcia zrobione na australijskiej Wielkiej Rafie Koralowej. Tu ogromna zmiana, jaką jest wybielanie koralowców (ich śmierć), zachodziła nie latami, a na przestrzeni kilku miesięcy – od marca do maja 2016 roku. Główną przyczyną tego zjawiska jest podwyższenie temperatury wody.

Ostatnie zdjęcia geograficznie będą nam najbliższe, ponieważ przedstawiają zmiany, do jakich w latach 1995-2020 doszło w Parku Narodowym Harzu w Niemczech. Do zmian doszło tam z powodu plagi kornika i dotkliwej suszy, na które wpływ miał wzrost temperatury. Piękna i intensywna zieleń z grudnia 1995 roku stopniowo przegrywała walkę ze szkodnikiem i brakiem wody, przez co powierzchnia lasu uległa znaczącemu zmniejszeniu.

