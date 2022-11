Twitter bije rekordy popularności. Czy zainteresowanie się utrzyma?

Elon Musk żelazną ręką wprowadza wiele modyfikacji na świeżo kupionym Twitterze. Choć kolejne aspekty huraganowych zmian nie podobają się dużej liczbie użytkowników, to jednak… wszystkie kluczowe statystyki rosną.

Twitter bije rekordy po przejęciu Muska

Z wewnętrznych dokumentów, do których dotarł serwis The Verge, wynika, że po tygodniu od zakupu Muska Twitter zyskał ogromną liczbę użytkowników, którzy codziennie otwierają platformę.

Spółka ma cieszyć się 20-procentowym wzrostem wskaźnika mDAU, czyli możliwych do zmonetyzowania użytkowników aktywnych na Twitterze każdego dnia. W praktyce oznacza to, że codziennie appkę otwiera co najmniej 15 milionow osób więcej, niż przed zakupem platformy przez kontrowersyjnego miliardera.

Dodatkowo ilość aktywności na Twitterze pobiła wszystkie historyczne rekordy. Fakt ten odnotował też sam Elon Musk, który napisał jedynie, że „ma nadzieje, że serwery się nie stopią”.

Czy Twitter jest na fali?

Podstawowym pytaniem jest to, czy obecna fala popularności Twittera utrzyma się na dłużej. Wiele popularnych osobistości zamknęło swoje konta lub dokonało pewnej sztuczki – „przebrania” swojego zweryfikowanego konta za Elona Muska, co skutkuje zawieszeniem ze względu na podszywanie się.

Reklamy na Twitterze zaczęły też zawieszać pierwsze firmy jak General Mills czy Audi. Tu powstaje kolejna kwestia – czy bardzo dobre wyniki platformy skłonią marki do powrotu do sieci społecznościowej, czy odpływ pieniędzy z reklam będzie się pogłębiał?

Wydaje się, że obecnym celem Elona Muska jest zmiana Twittera w firmę generującą zysk. Zwolnił już ok. połowy pracowników i wprowadził znaczące zmiany do subskrypcji Twitter Blue, uzależniając weryfikację na platformie od abonamentu kosztującego 8 dolarów miesięcznie.

Według słów Muska Twitter traci obecnie 4 miliony dolarów każdego dnia.

