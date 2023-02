Nowa aplikacja ze Szwecji. „Wymyślono sposób na kontakt ze zmarłymi”

W „Be right back”, jednym z najlepszych odcinków serialu Black Mirror młoda wdowa przywraca powidok swojego zmarłego męża przy pomocy sztucznej inteligencji. Doświadcza rozczarowań, radości i wzruszeń niemal tak jak w kontakcie z żywym człowiekiem. Film, melancholijny w swojej wymowie zadawał pytanie o naturę relacji z drugim człowiekiem. Potrzebujemy go, czy wystarczy nam kopia, awatar. Finał, jeśli dobrze go pamiętam, stał po stronie szczerości przeżyć, a jednak pozostawił mnie w smutku. Na śmierć nie znajdziemy pocieszenia.