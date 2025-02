Ruszyło rozliczenie PIT. Miliony Polaków popełniają ten błąd

Wiceminister finansów oraz szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Marcin Łoboda, zachęca do skorzystania z usługi Twój e-PIT lub strony podatki.gov.pl, co pozwoli na szybkie i wygodne rozliczenie.

Eksperci doradzają jednak, aby dokładnie sprawdzić swoje zeznanie, ponieważ można skorzystać z wielu ulg, które obniżą podatek.

Jak złożyć PIT? Możesz to zrobić na kilka sposobów

Proces rozliczeniowy potrwa od 15 lutego do 30 kwietnia. Terminu nie można wydłużyć. Podatnicy mają do wyboru kilka metod składania deklaracji. Można to zrobić online – przez system Twój e-PIT lub stronę podatki.gov.pl. Można też złożyć deklarację osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

Nowością w tym roku jest możliwość złożenia deklaracji przez aplikację mobilną, która oferuje dostęp do e-Urzędu Skarbowego. – Tę aplikację pobrało już 80 tysięcy osób. Na przełomie marca i kwietnia uruchomimy płatności kartami płatniczymi, co będzie stanowić rozwiązanie korzystne dla podatników – przekazał Marcin Łoboda.

Jakie ulgi można uwzględnić w rozliczeniu PIT?

– Formularze będą uzupełniane automatycznie o ulgę dla dzieci, jeśli podatnik korzystał z niej w 2023 roku, oraz ulgi dla młodych. Będą także uzupełnione o ulgę dla pracujących seniorów, ulgę na powrót oraz ulgę ma rodzin wielodzietnych, jeśli tylko ta ulga została uwzględniona w formularzu podatkowym, nadesłanym przez pracodawcę. W innym wypadku trzeba tę ulgę uwzględnić samemu – powiedziała na konferencji prasowe Małgorzata Krok, wiceszefowa KAS.

Podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38, nie muszą podejmować żadnych działań – ich deklaracje zostaną zatwierdzone automatycznie 30 kwietnia. Ale uwaga! Jeśli korzystasz z PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L, musisz samodzielnie zatwierdzić zeznanie w systemie. Dotyczy to przede wszystkim osób prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ fiskus nie posiada pełnych danych o ich dochodach i kosztach.

Zwrot podatku. Kiedy i jak długo trzeba czekać?

Standardowy termin zwrotu nadpłaty wynosi 45 dni – jeśli deklaracja została złożona elektronicznie lub 3 miesiące, dla zeznań składanych w formie papierowej.

W praktyce jednak, jak podkreśliła wiceszefowa KAS Małgorzata Krok, w zeszłym roku średni czas zwrotu wynosił 15 dni, a rekordowy zwrot został wykonany w zaledwie 1 dzień. Podatnicy mogą na bieżąco sprawdzać status zwrotu w systemie e-Urząd Skarbowy, korzystając z usługi „Zwroty podatków”.

Uwaga na błędy. Sprawdź swoje rozliczenie przed akceptacją

Chociaż system Twój e-PIT to wygodne narzędzie, nie zawsze zawiera pełne informacje o ulgach i preferencjach podatkowych. Ekspertka Monika Piątkowska z e-pity.pl radzi, by dokładnie przejrzeć formularz, ponieważ można przegapić możliwość obniżenia podatku.

Jak dodaje, „jeżeli korzystamy z ulg, na przykład ulgi dla pracującego seniora, dla młodych, na powrót czy z ulgi dla rodzin 4+, powinniśmy sprawdzić kwoty, które zostały objęte ulgami, nawet jeśli są już uwzględnione w zaliczkach pobranych przez pracodawcę”.

– Istnieje bowiem ryzyko, że kwoty te zostały naliczone lub wprowadzone błędnie. Warto również zapoznać się z ulgami, jakie przewiduje dla podatników ustawodawca. Wsparcie organizacji pożytku publicznego, honorowe oddanie krwi czy ocieplenie domu w ostatnim roku, są to okoliczności, które, jeśli są odpowiednio udokumentowane, pozwolą na obniżenie podstawy opodatkowania – podpowiada Monika Piątkowska.

