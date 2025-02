Rząd Tuska uratuje polską gospodarkę? Polacy mają wątpliwości

Na początku tego tygodnia premier Donald Tusk przedstawił na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) plan gospodarczy swojego rządu, którego filarem ma być m.in. zwiększenie poziomu inwestycji w Polsce (ma on osiągnąć w tym roku poziom 650-700 mld zł, co stanowi ok. 17 proc. PKB).

Rząd Tuska uratuje gospodarkę? Wyniki sondażu

Pracownia SW Research w sondażu dla rp.pl zapytała Polaków, czy obecny rząd jest w stanie poprawić sytuację gospodarczą naszego kraju. Takie przekonanie ma 38,1 proc. ankietowanych z czego co dziesiąty już dostrzega pozytywne efekty zmian. Nieco ponad połowa respondentów (51,5 proc.) uważa, że gabinet Donalda Tuska nie poprawi sytuacji gospodarczej w Polsce, z czego jedna czwarta badanych (26,6 proc.) ocenia, że obecna ekipa może wręcz ją pogorszyć. Co dziesiąty uczestnik sondażu nie ma zdania w tej sprawie.

– Zauważalnie częściej niż młodsi w poprawę sytuacji ekonomicznej kraju przez rząd Donalda Tuska wierzą badani po 50 roku życia (34 proc.). Zdanie to podziela również częściej niż co trzecia osoba z wykształceniem wyższym (36 proc.) i prawie dwóch na pięciu badanych o dochodach przekraczających 7000 zł netto (39 proc.). Z uwagi na miejsce zamieszkania poprawę warunków gospodarczych przez obecnie rządzących najczęściej uważają za możliwą osoby z miast liczących ponad 500 tys. mieszkańców (34 proc.) – informuje cytowany przez rp.pl Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11-12 lutego 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania.

