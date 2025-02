Polacy o nowym pomyśle Tuska. Jesteśmy podzieleni

Podczas poniedziałkowej konferencji „Polska. Rok przełomu” premier Donald Tusk zapowiedział przeprowadzenie deregulacji, podkreślając, że trzeba przejść od sloganów do konkretnych decyzji. – Musimy przygotować pilne akty deregulacyjne uwalniające gospodarkę, uwalniających wasz czas i także wasze portfele od niepotrzebnych ciężarów. My do tej deregulacji musimy przystąpić razem – powiedział szef rządu, zwracając się do obecnego na sali szefa firmy InPost Rafała Brzoski – „niech Pan się za to weźmie".

Szef rządu poprosił biznesmena o przygotowanie rekomendacji do zmian, które nie wymagają ustaw. Brzoska wyraził zgodę. – Pan premier mnie wywołał do tablicy, ale myślę, że wywołał cały biznes do tablicy. Wydaje mi się, że dzisiaj rękawicę trzeba po prostu podjąć. Nie można wyłącznie narzekać i mówić, że trzeba zmieniać, tylko trzeba zmieniać. A do tego trzeba konkretnych propozycji – mówił już po konferencji Brzoska.

Wczoraj doszło do spotkania premiera z prezesem InPostu. Po jego zakończeniu Brzoska poinformował, że zakończono prace nad planem działań dotyczącym deregulacji. W poniedziałek mają zostać przedstawione szczegóły. – Wszystkie informacje będą dostępne publicznie. Każdy będzie mógł zobaczyć, nad czym pracuje zespół. Pełna transparentność to dla nas priorytet – przekazał Brzoska.

Polacy o zaangażowaniu Brzoski w deregulację

Jak Polacy oceniają zaangażowanie szefa InPostu w proces deregulacji? Z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że jesteśmy w tej sprawie podzieleni. 32,6 proc. respondentów ocenia decyzję premiera pozytywnie, ale 31,2 proc. ankietowanych ma odmienną opinię. 36,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Umożliwienie Rafałowi Brzosce przygotowania rozwiązań deregulujących gospodarkę za dobre rozwiązanie częściej uważają mężczyźni (36 proc.) niż kobiety (30 proc.). Biorąc pod uwagę wiek badanych odpowiedź ta jest najpopularniejsza wśród respondentów po 50 roku życia (38 proc.). Ze względu na poziom wykształcenia częściej niż pozostali zdanie to podzielają osoby po studiach (36 proc.) – podaje Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Pomysł premiera spotkał się również z pozytywnym odzewem wśród mieszkańców największych miastach i w grupie zarabiających od 5000 do 7000 zł netto (odpowiednio 44 proc. i 45 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11-12 lutego 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Czytaj też:

Nowy plan Tuska. Co zaproponuje szef InPostu? Gwiazdowski: Facet jest pomysłowyCzytaj też:

Zapłacił pół miliona złotych za śniadanie z Tuskiem. Tak zareagował premier