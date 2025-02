PIT 2025. W tym roku szykuje się rekord

Z danych, które przytacza RMF FM wynika, że w ubiegłym roku Polacy przekazali na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) rekordową kwotę ponad 1,9 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego. To o 370 mln zł więcej niż w roku 2023. Na wsparcie OPP zdecydowało się w zeszłym roku prawie 15 mln podatników, co oznacza, że średnia przekazana suma to ok. 130 zł.

Rosnąca tendencja wskazuje na to, że w tym roku po raz pierwszy łączna suma przekazana przez podatników na rzecz OPP przekroczy 2 mld zł.

Komu najchętniej przekazujemy 1,5 proc. podatku?

Kogo najchętniej wspierają podatnicy? Przede wszystkim organizacjom pomagającym chorym (w szczególności chodzi o choroby przewlekłe i nowotwory), osobom starszym i niepełnosprawnym. Chętnie wspieramy też OPP działające na rzecz dzieci i młodzieży, w tym te zajmujące się edukacją. Jak zauważa RMF FM, dzięki wsparciu z podatków spore kwoty zyskują też organizacje zajmujące się opieką nad zwierzętami i ochroną środowiska.

Istotne środki uzyskują też z 1,5 proc podatku organizacje zajmujące się ratowaniem życia i zdrowia. Chodzi tu o pomoc w wypadkach, organizowanie szkoleń z pierwszej pomocy, czy wspieranie służb ratunkowych.

Polacy kierują często wsparcie do organizacji i stowarzyszeń lokalnych oraz dla fundacji powołanych przez osoby znajome. Dużą popularnością cieszą się również ogólnopolskie fundacje.

Z danych Ministerstwa Finansów, które przytacza RMF FM wynika, że najwięcej środków z 1,5 proc. podatku wpłynęło na konta Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", która działa na rzecz wsparcia dzieci chorych i niepełnosprawnych. Fundacja ta uzyskała w zeszłym roku z tego źródła 333,4 mln zł. Kolejne miejsca zajęły fundacje „Siepomaga" (136 mln zł), oraz Avalon (95,5 mln zł).

Czytaj też:

Ruszyło rozliczenie PIT. Miliony Polaków popełniają ten błądCzytaj też:

Mamią Polaków zwrotem pieniędzy. Ministerstwo ostrzega