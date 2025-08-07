PIT 0 dla rodzin z dziećmi. Eksperci ujawniają koszt projektu

Money.pl dotarł do wyliczeń dotyczących kosztów wprowadzenia ulgi podatkowej PIT 0, którą zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Zgodnie z analizą jego zespołu, całkowity koszt tego rozwiązania ma wynieść 13 miliardów złotych. Projekt ustawy, który obejmuje to rozwiązanie, ma zostać zaprezentowany w piątek, tuż po ogłoszeniu przepisów dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Propozycja prezydenta Nawrockiego

PIT 0 przewiduje całkowite zwolnienie z podatku dochodowego dla rodziców wychowujących co najmniej dwoje dzieci – małoletnich, niepełnosprawnych lub uczących się, którzy nie ukończyli 25. roku życia. Zwolnienie ma obowiązywać do wysokości pierwszego progu podatkowego. W trakcie kampanii wyborczej prezydent prezentował ten projekt wspólnie z propozycją podniesienia progu podatkowego z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł.

Wcześniejsze szacunki przygotowane przez Ministerstwo Finansów na prośbę Money.pl wskazywały na znacznie wyższy koszt – około 29,1 miliarda złotych. Wyliczenia te nie uwzględniały jednak zapowiadanego podniesienia progu podatkowego.

Koszty zerowego PIT

Z kolei think tank CenEA w swoich analizach z kwietnia uwzględnił nie tylko PIT 0, ale również ulgę prorodzinną dla osób rozliczających się według ryczałtu i podatku liniowego. W tym przypadku łączny koszt dla budżetu państwa miałby wynieść 15,9 miliarda złotych.

Według źródeł Money.pl zbliżonych do prezydenta, w Polsce około 45 procent rodzin wychowuje co najmniej dwoje dzieci. Większość dzieci w tych rodzinach to osoby pełnoletnie. Dane te zostały uwzględnione przy sporządzaniu kalkulacji, które mają uzasadniać szacowaną przez otoczenie prezydenta kwotę 13 miliardów złotych.

Realizacja obietnic

Karol Nawrocki nie zwleka z realizacją swoich zapowiedzi. Jak poinformował Paweł Szefernaker, przyszły szef prezydenckiego gabinetu, nowo zaprzysiężony prezydent już w czwartek, 7 sierpnia, rozpocznie cykl spotkań z obywatelami. Podczas wizyt w różnych regionach Polski przedstawi pierwsze założenia projektów ustaw, które zamierza złożyć w Sejmie.

Na pierwszy plan działań nowej głowy państwa wysuwa się aktywność w terenie. W czwartek prezydent Nawrocki odwiedzi Kalisz (woj. wielkopolskie), a dzień później pojawi się w Kolbuszowej (woj. podkarpackie). Spotkania te mają być okazją do przedstawienia konkretnych deklaracji legislacyjnych. Będą to pierwsze propozycje ustaw zgłoszone przez prezydenta tuż po objęciu urzędu.

