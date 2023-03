ChatGPT zbanowany w pierwszym kraju UE. Powód jest prosty

Władze Włoch ogłosiły zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji ChatGPT. Regulator ds. ochrony danych osobowych wskazał, że dostęp do usługi czatu z AI zostanie natychmiast zablokowany do czasu dogłębnego zbadania samego narzędzia oraz odpowiedzialnej za nie firmy OpenAI.

Włochy zakazują działania ChatGPT – usługa AI ma łamać RODO

Włosi są zdania, że ChatGPT narusza prywatność obywateli. Narzędzie oparte o sztuczną inteligencję nie ma bowiem podstawy prawnej do masowego gromadzenia personalnych danych swoich użytkowników. W opinii regulatora zbierane dane internautów są zaś potem wykorzystywane do dalszego trenowania i ulepszania algorytmów AI, odpowiedzialnych za odpowiedzi pisane przez ChatGPT.

Jak ocenia serwis Politico, może być to początek lawiny, która przetoczyć się może przez całą Unię Europejską. Włosi powołują się bowiem na złamanie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Wśród zarzutów Rzymu pojawia się m.in. niewłaściwy sposób przetwarzania danych przez firmę OpenAI.

Problemów jest jednak więcej. Amerykańska spółka nie sprawdza bowiem wieku swoich użytkowników, co jest kolejnym naruszeniem unijnego prawa. Firma miała w ten sposób „narażać nieletnich na absolutnie niedostosowane do ich wieku odpowiedzi, biorąc pod uwagę ich poziom rozwoju czy samoświadomości”. Kolejnym problemem jest ostatni wyciek danych użytkowników, przez który do sieci trafiły zapisy ich czatów oraz informacje o płatnościach.

30 marca Europejska Organizacja Konsumencka (BEUC) niezależnie wezwała zarówno władze Wspólnoty, jak i krajów członkowskich, w tym regulatorów ds. prywatności i bezpieczeństwa danych, do przeprowadzenia śledztw w sprawie ChatGPT.

Elon Musk wzywa do wstrzymania prac nad AI

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, w ostatnim czasie w internecie pojawił się apel, z którym wystąpił Elon Musk wraz z grupą specjalistów od sztucznej inteligencji. Wystosowali oni do branży prośbę, aby na pół roku wstrzymać prace nad rozwojem rozwiązań AI bardziej zaawansowanych, niż najnowsza wersja ChatGPT – GPT-4.

Jak napisali w liście otwartym, dalszy rozwój sztucznej inteligencji w obecnej formie stanowi potencjalne zagrożenie dla społeczeństw i ludzkości. List oficjalnie wystosowała organizacja non-profit Future of Life Institute, a podpisało się pod nim ponad 1000 osób z Elonem Muskiem na czele.

„Potężne systemy Sztucznej Inteligencji powinny być rozwijane dopiero wtedy, gdy będziemy mieli pewność, że ich efekty będą pozytywne, a ryzyko będzie pomijalne” – czytamy w publikacji.

Czytaj też:

Elon Musk wzywa do wstrzymania prac nad AI. „Zagrożenie dla ludzkości”Czytaj też:

Wojny AI. Jak ChatGPT i Google Bard zadecydują o przyszłości internetu