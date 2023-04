Rewolucyjna zmiana w WhatsAppie. Zuckerberg potwierdza nowość

WhatsApp w końcu nadrobił zmianę, która od dawna powinna być wprowadzona w tak popularnym komunikatorze. Jak ogłosiła firma, do aplikacji WhatsApp trafiła nowa funkcja. Umożliwia ona synchronizację jednego konta na wielu urządzeniach jednocześnie, w tym nawet na czterech smartfonach.

WhatsApp wprowadza synchronizację konta na 4 telefonach

„Funkcja ta była bardzo oczekiwana przez użytkowników. Teraz możesz połączyć swój telefon jako jedno z maksymalnie czterech dodatkowych urządzeń, tak samo jak w przypadku łączenia z WhatsApp za pośrednictwem przeglądarek internetowych, tabletów i komputerów stacjonarnych” – wyjaśnia firma we wpisie na oficjalnym blogu.

Synchronizacja między urządzeniami była co prawda dostępna jeszcze w 2022 roku, ale dotyczyła innych typów sprzętów – nigdy dwóch smartfonów. Co ważne, każde podłączone do konta urządzenie niezależnie łączy się z systemem firmy. Oznacza to z jednej strony bardzo przydatną synchronizację czatów i multimediów. Z drugiej zaś – pełną ochronę prywatności i szyfrowanie wiadomości oraz połączeń.

Nowości w WhatsApp zaciekawią firmy?

Po ogłoszeniu nowości m.in. przez szefa Facebooka Marka Zuckerberga użytkownicy szybko zaczęli chwalić najnowszą funckję. Doceniają ją szczególnie osoby, które mają telefony z różnymi systemami np. iOS i Androidem jednocześnie.

Sama firma WhatsApp dodaje zaś, że synchronizacja może okazać się wyjątkowo przydatna dla firm wykorzystujących komunikator w kontaktach z klientami. Dzięki synchronizacji na wielu urządzeniach paru pracowników firmy może m.in. odpowiadać na zapytania czy telefony.

