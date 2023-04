Kolejne zwolnienia w Meta. Na pożegnanie dano kilka minut

Pracownicy zespołów technicznych Meta, macierzystej firmy Facebooka, zostali powiadomieni w środę rano, że ich stanowiska zostaną zredukowane. Jak podają media, zwolnienia mogą w sumie objąć nawet 4 tys. osób. Znajdą się w tym gronie osoby należące do zespołów zajmujących się Facebookiem, WhatsAppem, Messengerem, czy Instagramem. W planie – jak podaje Bankier.pl – jest również reorganizacja zespołów i hierarchii zarządzania, gdyż gigant mediów społecznościowych planuje zwiększyć swoją wydajność w obliczu rosnących wyzwań biznesowych.

Zwolnienia w Meta. Kilka minut na pożegnanie

Jeden z odchodzących pracowników relacjonuje, że Meta wysłała e-maile na jego służbowe i osobiste konta tuż po 4 rano. Pracownik szybko został odcięty od wewnętrznych narzędzi komunikacyjnych i dostał zaledwie kilka minut na pożegnanie z byłymi współpracownikami. W środę wewnętrzne platformy komunikacyjne Meta były pełne pożegnalnych wiadomości od odchodzących osób.

Zaskoczenie budzi fakt, że z Meta żegnają się inżynierowie, którzy dotąd mieli zapewnione bezpieczeństwem zatrudnienia, cieszyli się wysokimi zarobkami, autonomią i swobodą pracy nad interesującymi projektami.

Same zwolnienia niestety zaskoczeniem nie są, gdyż jest to kontynuacja ogłoszonych jesienią zeszłego roku redukcji. W listopadzie 2022 roku pracę straciło 11 tys. z 87 tys. pracowników, czyli ok. 13 proc. załogi. – Wiem, że to trudne dla wszystkich, a szczególnie przepraszam tych, których to dotyczy – napisał wówczas w oświadczeniu Mark Zuckerberg, dyrektor generalny Meta Platforms.

