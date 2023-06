Google nagle odwołuje premierę swojej AI. Koncern boi się Unii Europejskiej?

Google w błyskawicznym tempie odwołało długo oczekiwaną premierę czatbota AI Bard na terytorium Unii Europejskiej. Od oficjalnej premiery narzędzie było zagadkowo nieobecne w Europie, a teraz debiut na Starym Kontynencie przesunął się na bliżej nieokreślony termin. O co chodzi?

Czatbot AI Bard – premiera w Europie odwołana przez AI Act?

Według nieoficjalnych informacji Google ma się niepokoić o AI Act – nowy zbiór przepisów regulujących modele sztucznej inteligencji, dopiero co uchwalony przez władze Unii Europejskiej. Zaledwie we wtorek parlamentarzyści prowadzili debatę dot. zapisów, a w środę Parlament Europejski głosował nad przepisami. Projekt AI Act przyjęto, lecz odrzucono budzące kontrowersje poprawki do dokumentu.

Kolejną kłodą pod nogami amerykańskiego koncernu ma być irlandzki regulator danych DPC. Ma on mieć wątpliwości dotyczące prywatności informacji w systemach Bard. Google miało nie dostarczyć odpowiedniej dokumentacji, w tym oceny wpływu Barda na prywatność danych Irlandczyków.

AI Act w Unii Europejskiej – te AI będą zabronione

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, europejski Akt o sztucznej inteligencji (AI Act) skupia się na ograniczeniu ryzyka związanego z dynamicznym rozwojem AI. Poziom zobowiązań prawnych dotyczących danego systemu AI będzie większy, jeśli ryzyko związane z jego wykorzystywaniem jest znaczne.

AI Act dzieli systemy sztucznej inteligencji na cztery poziomy. Są to: Brak lub minimalne ryzyko, ograniczone ryzyko, wysokie ryzyko i ryzyko nie do zaakceptowania. W tym układzie systemy z najwyższym poziomem zagrożenia są automatycznie blokowane na terytorium Unii Europejskiej. Do nieakceptowalnych zagrożeń zalicza się:

AI używające manipulacji i technik podprogowych w celu zmiany zachowania ludzi;

AI wykorzystujące słabości indywidualnych osób czy grup;

AI biometrycznie kategoryzujące ludzi na podstawie ich wrażliwych cech czy charakterystyk;

AI tworzące i przyznające punkty w ramach systemu zaufania społecznego lub innych systemów mierzących zaufanie;

AI przewidujące ryzyko popełnienia przestępstwa przez dane osoby;

AI tworzące lub rozszerzające bazy danych do celów rozpoznawania twarzy poprzez niecelowane wyciąganie danych z internetu;

AI wnioskujące o emocjach osób do użytku w służbach porządkowych, straży granicznej, w miejscu pracy czy placówkach edukacyjnych.

