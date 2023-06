YouTube walczy z blokowaniem reklam. Macie tylko trzy ostrzeżenia

YouTube to platforma z milionami godzin ciekawych filmików, lecz większość z nich wyświetla nam uciążliwe reklamy. Dotychczas serwis niezbyt interesował się zewnętrznymi programami blokującymi spoty marketingowe. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce zacznie się to zmieniać.

YouTube zabrania blokowania reklam – daje użytkownikom trzy ostzeżenia

Jak zauważył jeden z użytkowników Reddita, YouTube rozpoczął testy funkcji blokującej programy umożliwiające oglądanie filmików bez reklam. Internauta posługujący się nickiem Reddit_n_Me podzielił się zrzutami ekranu z niespotykaną informacją.

Przy próbie blokady reklam YouTube wyświetlił mu wyskakujące okienko. Informacja wskazywała, że ma on trzy ostrzeżenia, a następnie używany przez niego odtwarzacz wideo zostanie zablokowany. Jak zgłaszają inni komentatorzy, program uBlock Origin nie wydaje się jednak wykrywany przez kod serwisu.

Wydaje się, że to rozwinięcie wcześniejszego testu firmy. Wtedy YouTube informował, że jest świadomy faktu blokowania reklam na urządzeniu i zachęcał do wyłączenia blokady lub opłacenia abonamentu YouTube Premium.

YouTube walczy ze spryciarzami – reklamy albo Premium

To dość odważy ruch ze strony należącej do Google platformy. Co jasne, YouTube zarabia na reklamach, a ich omijanie powoduje także straty dla twórców filmików. Z drugiej strony platforma wydaje się w ostatnim czasie dynamicznie podbijać liczbę i długość spotów, zwłaszcza w aplikacji Smart TV. To z kolei prowadzi kolejnych użytkowników w objęcia blokerów reklam.

Z drugiej strony korporacja od lat blokuje aplikacje umożliwiające omijanie reklam w swoim sklepie Google Play Store. Zmiana podejścia na YouTubie nie jest więc aż tak bardzo zaskakująca.

Czytaj też:

ChatGPT podaje działające klucze do Windows 11. Wystarczy ten trikCzytaj też:

Podróżowali po Stanach śladem filmów. Mają za sobą około 30 tys. kilometrów i wciąż chcą więcej