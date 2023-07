Trend Selfie Barbie ma ukryty cel. Oni tylko na to czekają

Film Barbie triumfuje w kinach od swojej premiery 21 lipca. Społeczeństwo wydaje się zaś ogarniać swoista Barbiemania, bo internet zalały zdjęcia w charakterystycznym cukierkowym stylu, a pod trend podpinają się najróżniejsze marki. Cały czas warto jednak uważa, czy podążając za kolejną modą nie wpadamy ab w precyzyjne zastawione sidła korporacji.

Selfie Barbie AI zbiera ogromną ilość danych internautów

Jedną z akcji związanych z filmem jest popularyzujący się trend Selfie Barbie. „Ja jako Barbie” i „ja jako Ken” to prosta zabawa. W jej ramach wrzucamy własny autoportret do specjalnie przygotowanego narzędzia, a potem możemy modyfikować obraz, przekształcając siebie w znaną zabawkę i ją personalizując.

Jak zwraca uwagę Grzegorz Zajączkowski – pracujący jako lider cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji – z pozoru niegroźna zabawa to tak właściwie szeroka operacja masowego zbierania danych o internautach. Do tego istnieją aż dwie popularne aplikacje do Selfie Barbie.

Pierwsza z nich to Selfie Generator barbieselfie.ai, operowane przez Warner Bros, firmę produkującą też nowy film o Barbie. Gdy akceptujemy politykę prywatności usługi, zgadzamy się jednak także na oddanie w ręce firmy:

danych rejestracyjnych;

historii płatności;

interakcji z innymi usługami;

historii lokalizacji GPS;

danych z innych ankiet i konkursów;

dostępu do kamery smartfona;

dostępu do danych, jakie udostępniamy innym;

danych o zaangażowaniu w mediach społecznościowych czy na forach;

dokładnych danych technicznych smartfona.

BAIRBE.me – aplikacja Selfie Barbie niezgodna z RODO

Drugą z dość popularnych aplikacji jest ta w domenie bairbie.me. Nie spełnia ona wymagań Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), bo jako amerykańska firma nie musi się trzymać praw Unii Europejskiej.

W tym przypadku nie wiemy więc nawet, jakie nasze dane są przejmowane przez autorów strony i do czego będą wykorzystywane. Jedyny trop to nazwa firmy – Fvnway na oficjalnych stronach mówi, że jest spółką specjalizującą się w biotechnologii. Istnieją więc podejrzenia, że ogromna baza danych twarzy użytkowników może być użyta do rozwoju produktów i usług tego typu.

Zajączkowski sugeruje, że sprawą Bairbie.me powinien pilnie zająć się Urząd Ochrony Danych Osobowych.

