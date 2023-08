Zegar tyka dla TikToka. Firma musi dostosować się do nowego prawa UE

Wielka zmiana w prawie UE regulującym internet wejdzie w życie jeszcze w tym miesiącu. Firmy już od pewnego czasu przygotowują się do nowych przepisów, a termin nieubłaganie zbliża się m.in. dla firmy TikTok. Niedopełnienie obowiązków może się zaś zakończyć poważnymi konsekwencjami.

TikTok musi dostosować się do DSA – zostało niewiele czasu

Jedna z najbardziej nośnych platform social media uwija się, by zdążyć dopasować politykę firmy do nowych wymagań, stawianych przedsiębiorstwom w Digital Services Act (DSA). Przepisy określają m.in. dozwolone sposoby moderacji czy wyświetlania reklam. Zapisy wchodzą w życie już 28 sierpnia.

TikTok właśnie opublikował nowy raport dotyczący swoich postępów. W największym skrócie – nowe zmiany dadzą użytkownikom większy wybór w aspekcie wyświetlanych treści i reklam, a system zapewni też więcej informacji dotyczących moderacji.

Fundamentem zmian jest nowy sposób zgłaszania niedozwolonych treści oraz reklam. Europejczycy „w nadchodzących tygodniach” otrzymają dodatkowe opcje raportowania, z większą liczbą powodów zgłaszania nieodpowiedniej zawartości. Kategorie to m.in. mowa nienawiści, nękanie i przestępstwo finansowe.

Drugi aspekt dotyczy powodów moderacji. Osoba, której treść została zablokowana, dowie się m.in. dlaczego firma podjęła taką, a nie inną decyzję. Dodatkowo widoczna będzie informacja czy wpis został usunięty przez maszynę, czy przez ludzkiego moderatora.

TikTok daje opcje – chodzi o dopasowanie treści i personalizację reklam

Inne zmiany dotyczą dopasowania algorytmu platformy i jego anonimizacji. Użytkownicy TikToka będą mogli wyłączyć opcję personalizacji treści. Będzie to oznaczało, że w aktualnościach sekcji „Dla Ciebie” oraz „Live” wyświetlać się będą materiały z regionu użytkownika i globalne. Nie będą one natomiast dopasowywane pod zainteresowania danego internauty.

Kolejna nowość to całkowite wyłączenie personalizacji reklam dla użytkowników w wieku 13-17 lat. Osoby niepełnoletnie są dodatkowo chronione przez zapisy DSA i TikTok musi się dostosować do zmian. Dodatkowo – opcja personalizacji reklam będzie możliwa do włączenia lub wyłączenia w opcjach dorosłych użytkowników.

