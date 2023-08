Cyfrowe pogrzeby w Chinach. Kod QR zamiast grobu

W ogromnych chińskich miastach ziemia zaczyna być absurdalnie droga, a i tak miejsca na budowę nowych budynków jest jak na lekarstwo. W obliczu obecnego kryzysu władze Chin wymyśliły zastanawiającą propozycję dla zwykłych obywateli – cyfrowe pogrzeby zmarłych.

Chiny nie mają gdzie chować zmarłych – państwo zachęca do cyfrowych pogrzebów

Po śmierci bliskiego w Chinach kremacja jest jedną z najpopularniejszych metod pochówku, choć tradycyjne pogrzeby nadal potrafią odgrywać dużą rolę w religijnych obrządkach obywateli. Znalezienie miejsca na pochowanie ciała graniczy jednak z cudem i kosztuje ogromne pieniądze. Na tradycyjny pochówek statystyczny Chińczyk może wydać nawet 45 proc. swoich rocznych zarobków. Globalna średnia to ok. 10 proc.

Problem ten jest tylko pogłębiany przez ogrom lokalnych inicjatyw urbanizacyjnych oraz ogromną liczbę starszych osób w społeczeństwie. Zmarłych jest coraz więcej, a ziemi nie przybywa. Co więcej, władze Pekinu już do 2035 roku chcą zmniejszyć teren zajmowany przez miejskie cmentarze aż o 70 procent.

Zarządcy ogromnej metropolii nie pozostawiają jednak obywateli bez alternatywy. Cyfrowe pogrzeby mają być zaś rozwiązaniem wielu problemów jednocześnie.

Cyfrowe pogrzeby w Chinach

Cyfrowe pochówki oferuje m.in. pekiński cmentarz Taiziyu. Fizycznie to niewielkie pojemniki na urny z prochami, które mają też wbudowane wyświetlacze – na nich ukazywać się mogą różne materiały, najczęściej wideo ukazujące zmarłego za życia. Od początku 2023 roku wykupiono już ponad 500 takich miejsc. Opłata za taki pochówek to ok. jedna trzecia ceny tradycyjnego pogrzebu na tym samym cmentarzu.

Szanghaj oferuje zaś całkowicie scyfryzowane pogrzeby. Jakiś czas temu w mieście otwarto cyfrowe mauzoleum Fu Shou Yuan Pozwala one odbyć pogrzeb zupełnie online – dla bliskich tworzona jest wirtualna „wyspa”, gdzie wyświetlać się będą m.in. zdjęcia, wideo czy ulubione piosenki zmarłego.

Inną opcją cyfrowego pogrzebu jest tzw. zielony pochówek. W ramach tej usługi prochy są chowane bez tablicy nagrobnej ani miejsca w mauzoleum. Bliscy otrzymują jednak pamiątkową tabliczkę z danymi i kodem QR. Ten można zeskanować, by uzyskać więcej informacji o pogrzebie i zmarłym. Wielką zaletą „zielonego pochówku” jest to, że odbywa się on całkowicie za darmo. Alternatywnie – prochy mogą zostać wydane, bo władze lokalne mocno zachęcają też obywateli do rozsypywania prochów w morzu.

