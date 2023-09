Windows przerwał darmowe aktualizacje. Microsoft kończy ważny program

Firma Microsoft od długiego czasu umożliwiała ulepszenie starszego systemu operacyjnego do nowszych Windows 10 lub Windows 11. Od teraz opcja ta została ukrócona w większości przypadków, choć zachowano jedno odstępstwo.

Koniec darmowych aktualizacji do Windowsa 10 i 11

Przy premierze Windowsa 10 w 2015 roku Microsoft zaproponował użytkownikom ciekawe rozwiązanie – mogli oni ulepszyć posiadany dotychczas Windows 7 lub 8 do najnowszej edycji i to zupełnie za darmo.

Początkowo program ten miał być dość ograniczony w czasie i aktualizacje na papierze były dostępne tylko do 29 lipca 2016 roku. Microsoft nie wyłączył jednak tej opcji przez wiele kolejnych lat, ciągle zachęcając użytkowników do ulepszenia systemu. Co więcej, nawet po wydaniu Windowsa 11 posiadacze starszych systemów mogli zaktualizować oprogramowanie do Win 10 lub Win 11.

Wszystko, co dobre musi się jednak skończyć. Firma ogłosiła więc zakończenie programu i potwierdziła, że promocja planowo miała się skończyć ponad siedem lat temu. Według oficjalnych danych użytkownicy nie mogą już wykonywać aktualizacji, ale czy na pewno?

Użytkownicy Win 7 i Win 8 bez darmowych aktualizacji – MIcrosoft zamyka furtkę

Dziennikarz Paul Thurrott przetestował bowiem system Microsoftu i odkrył, że w chwili obecnej można jeszcze użyć licencji Windows 7 lub 8 i przejść proces instalacyjny systemu z ulepszeniem do Windowsa 11 (lecz nie Windowsa 10). Warto się z tym jednak pospieszyć.

Jak donosi specjalista, ten sam klucz aktywacyjny nie zadziała już w testowanej obecnie edycji Windows 11 Insider Preview Canary. Jak na razie jest to jedynie wersja beta systemu, ale z czasem stanie się ona standardem dla wszystkich użytkowników. Wtedy okienko ulepszenia wiekowych systemów do najświeższego Win 11 zamknie się na dobre.

Czytaj też:

Znany program może być zagrożeniem. Na to czekają hakerzyCzytaj też:

WinRAR odsunięty na dalszy plan. Nowy program do kompresji