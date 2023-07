Windows 11 z ważną aktualizacją. System pozwoli oszczędzić prąd

Microsoft w pocie czoła przygotowuje najnowszą łatkę do systemu Windows o nazwie 23H2. Gotowana na drugą połowę roku aktualizacja zawiera w sobie dość ciekawą nowość. Chodzi o oszczędzanie prądu, przydatne zwłaszcza w urządzeniach przenośnych.

Windows 11 23H2 – komputer pomoże oszczędzać prąd i baterię

Nowa funkcja „jedenastki” jest w szczególności dedykowana laptopom, gdzie zawsze musimy ważyć czas działania na baterii i wydajność sprzętu. Dotychczas bywało to enigmatyczne, lecz wkrótce ma się to zmienić. Microsoft przepracował bowiem wygląd i działanie ustawień związanych z oszczędzaniem energii. Menu Baterii zmienia się w ekran zarządzania Energią.

Panel będzie pokazywać zużycie prądu maszyny z dokładnym podziałem co do aplikacji. Przyda się to zwłaszcza na laptopach, gdzie użytkownik będzie mógł przełączać się między widokiem zużycia baterii wraz z historią oraz widokiem zużycia energii.

To nie wszystko, bo nowa forma menu będzie też użyteczna w komputerach bez baterii. Może być to ciekawą opcją, jeśli użytkownicy chcą zoptymalizować zużycie prądu z gniazdka. Co ciekawe, funkcja szacuje też wpływ korzystania z komputera na emisję CO2 do atmosfery. Całość prezentuje się całkiem interesująco:

Nowe funkcje oszczędzania energii

Windows 11 23H2 ma też zaoferować inne przydatne funkcje. Do profilów oszczędzania energii trafia dwa nowe ustawienia. Po pierwsze, użytkownik będzie mógł zastosować tryb ciemny w systemach i aplikacjach. To bardzo pomocne przy oszczędzaniu prądu w sprzętach z ekranem OLED – gdy ten typ wyświetlacza kolor czarny, praktycznie nie zużywa prądu – piksele są wyłączone. Dodatkową opcją będzie zmniejszenie częstotliwości odświeżania ekranu – im on mniejsza, tym mniej prądu się zużywa.

Po drugie, będzie można zaś wyłączyć przepływ prądu w nieużywanym akurat urządzeniu. Windows zaproponuje szybkie wyłącznie monitora przy braku aktywności, wygaszacze, a nawet automatyczne odcinanie prądu w urządzeniach podłączonych przez USB, gdy ekran nie jest włączony.

