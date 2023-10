Internauta zebrał paski i screeny z 2721 wydań „Wiadomości” TVP. Zakłada, że mogą się przydać

Jedni zbierają znaczki, inni kapsle, a jeszcze inni gromadzą długopisy. Nie słyszeliśmy jednak do tej pory o człowieku, który z taką dokładnością gromadziłby paski z TVP. Jak wynika z wpisu na platformie X (Twitter), ten użytkownik przebija wszystko, co do tej pory w temacie TVP widziano.

Internauta zbierał screeny z „Wiadomości” TVP. Ma 4 miliony plików

„Mam 2721 wydań »Wiadomości« #tvpis z lat 2016 – 2023 zapisanych jako zrzuty ekranu – w sumie ponad 4 miliony plików zajmujących 300 GB. Mam też program, który umożliwia ich przeszukiwanie” – informował użytkownik FlasH.

„Jeżeli piszesz pracę naukową albo artykuł i potrzebujesz informacji, ile razy w Wiadomościach wypowiadał się Sakiewicz albo ile razy pokazali Tuska – odezwij się, chętnie pomogę” – dodawał w wiadomości ze środy 18 października.

Najbardziej zapracowani eksperci „Wiadomości”

Dzięki narzędziom internauty możemy np dowiedzieć się, że w 2020 roku najczęstszym „ekspertem” głównego programu informacyjnego TVP był Adrian Stankowski. Wystąpił w nich aż 146 razy, a na kolejnych miejscach uplasowali się Artur Wróblewski (132 występy) oraz Tomasz Sakiewicz (130 wystąpień).

W 2021 roku najpopularniejszym głosem komentarza w „Wiadomościach” ponownie został Stankowski (134), a tuż za nim znaleźli się Michał Karnowski (121), Tomasz Sakiewicz (119) i Jacek Karnowski (111). Z kolei w 2022 liderem był Tomasz Sakiewicz (147), a kolejne miejsca zajmowali Michał Karnowski (119), Adrian Stankowski (108) i Jacek Karnowski (95).

Oprócz pasków i podsumowania występów ekspertów, na podstawie posiadanej bazy danych FlasH potrafił też w trzy minuty odnaleźć wszystkie występy w „Wiadomościach” znanej postaci z życia publicznego, lub skompilować mozaikę ze wszystkimi klipami „fur Deutschland” Donalda Tuska. Wszystkie zastosowania prawdopodobnie nie zostały jeszcze odkryte, ale już teraz internauci ślą podziękowania dla „kolekcjonera” i pytają o formę odwdzięczenia się.

