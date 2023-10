GG jako dysk z danymi? Komunikator chwali się nową funkcją

GG uruchomiło usługę podobną do WeTransfer czy Dysku Google. Chodzi o szybkie przesyłanie plików dużych rozmiarów w jak najmniej skomplikowany sposób. Jak twórcy zachęcają do usługi?

Komunikator GG z przesyłem plików do 4 GB

Jak informuje firma, komunikator pozwala na wysłanie dość obszernych plików w rozmowach ze znajomymi czy rodziną. Maksymalny rozmiar ma się różnić od wersji usługi – w ramach aplikacji komputerowej prześlemy do 4 GB danych, a wersja klienta web czy aplikacja na Androida zapewni nam jedynie 2 GB.

Działanie systemu ma być bardzo proste i darmowe. Jak zachwala firma, wystarczy kliknąć ikonę spinacza w konwersacji z daną osobą i wybrać odpowiedni plik. Program wyśle go na serwer i zapewni nam unikalny link z dostępem do paczki danych. Z legendarnego niegdyś Gadu-Gadu korzysta dziś jednak dość wąska grupa osób. Firma pomyślała również o tym i proponuje sposób generacji linków z zawartością, które wyślemy każdej innej osobie.

Możemy zacząć bowiem konwersacje z kontaktem „Mój Schowek” (pod numerem GG 8015). Plik wysłany w tym okienku także wygeneruje URL, który możemy skopiować w dowolne inne miejsce.

Darmowa wysyłka plików w Gadu-Gadu

Wysyłka plików jest darmowa i dostępna dla wszystkich użytkowników, nie ma też informacji o ograniczeniu miejsca powiązanego z naszym kontem. Nie znaczy to, że powinniśmy całkowicie zastąpić dotychczasowe rozwiązania „Dyskiem GG”. Usługa ma bowiem swoje ograniczenia.

Chodzi tu o czas przechowywania naszych plików na serwerach firmy. W wersji darmowej nasze dane znikną z komunikatora już po 3 miesiącach od wysłania. To dość dużo czasu, zwłaszcza w porównaniu z WeTransferem, gdzie mamy tylko 7 dni.

Jeśli chcemy dłużej wykorzystywać linki z plikami, firma zachęca do wykupienia abonamentu GG Premium. W jego ramach pliki zachowywane będą przez dwa lata, co powinno być w zupełności wystarczające do kolportażu. Nadal nie zastąpi to jednak dysku chmurowego, jeśli do danych chcemy wracać w bardzo długim horyzoncie czasowym. Subskrypcja da nam też dostęp do innych ciekawostek, w tym czatbota AI AmiGGo.

