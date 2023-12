Zmiany w aplikacji mObywatel, powszechniejszy dostęp do internetu. Pierwsze zapowiedzi nowego ministra cyfryzacji

Nie musieliśmy długo czekać, aż nowy minister cyfryzacji w rządzie Koalicji Obywatelskiej zajmie się tematem aplikacji mObywatel, która milionom Polaków pomaga codziennie w załatwianiu spraw urzędowych przez internet. Krzysztof Gawkowski, który od 11 grudnia zasiada na funkcji nie tylko ministra, ale i wiceprezesa Rady Ministrów, zapowiedział dalszy rozwój usługi mObywatel oraz poprawienie sytuacji z dostępem do internetu wśród Polaków.

I choć w tej pierwszej kwestii na nieco konkretniejsze informacje przyjdzie nam jeszcze poczekać, to dowiedzieliśmy się, że celem resortu cyfryzacji na najbliższe lata jest to, by najważniejsza rządowa aplikacja stała się jeszcze bardziej powszechna. Przypomnijmy, że Mateusz Morawiecki w swoim pożegnalnym expose w roli premiera powiedział w miniony poniedziałek, że aplikacja mObywatel została już pobrana przez Polaków blisko 10 mln razy.

Ministerstwo likwidacji chce zlikwidować tzw. białe plamy

Jak zapowiedział Krzysztof Gawkowski, białe plamy na mapie Polski, czyli miejsca bez gwarantowanego dostępu do internetu, mają zostać za kadencji tego rządku w jak największym stopniu zlikwidowane. Zdaniem nowego ministra cyfryzacji dostęp do internetu w XXI wieku powinien być standardem, a nie luksusem, i ma on tu na myśli doprowadzenie do tego, by dużo powszechniejsze stało się w Polsce łącze szerokopasmowe, gwarantujące szybki i niezawodny dostęp do globalnej sieci.

– To myślenie o tym, że światłowód powinien być dostępny z wysoką prędkością dla wszystkich polskich obywateli, będzie nam w tej kadencji towarzyszyło i na pewno resort cyfryzacji będzie robił wszystko, żeby ta infrastruktura państwa w zakresie dostępu do internetu się rozszerzała, żeby była dostępna – mówił podczas konferencji prasowej Krzysztof Gawkowski.

Minister cyfryzacji o gigantach internetu

Krzysztof Gawkowski poruszył rownież temat największych na świecie firm z branży nowych technologii i tego, w jakim stopniu powinny mieć one wpływ na codzienne funkcjonowanie milionów Polaków. Minister jest zdania, że nie powinno się ulegać presji ze strony lobby na usługach technologicznych gigantów.

– Jeżeli ktoś uważa, że w tym resorcie będzie miejsce dla lobbingu cyfrowego, i że będzie w tym resorcie można prowadzić coś, co się nazywa zagospodarowaniem wielkich korporacji, a że ci maluczcy nie mają żadnych praw, to ja chcę tę doktrynę odwrócić. Teraz ci mniejsi mają mieć największe prawo głosu – mówił minister Gawkowski podczas konferencji.

Cyfryzacja w Polsce w najważniejszych liczbach

Aplikacja mObywatel została pobrana już blisko 10 mln razy, z profilu zaufanego korzysta ponad 16 mln użytkowników, natomiast z Internetowego Konta Pacjenta do czerwca 2023 roku skorzystało ponad 17 mln pacjentów. Polacy chętnie korzystają z elektronicznych rozliczeń PIT, e-recept, oraz internetowych zwolnień lekarskich.

