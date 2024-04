Koniec z Podcastami Google. Zastąpi je inna aplikacja

Aplikacja Podcasty Google, która z powodzeniem funkcjonowała przez prawie sześć lat, 2 kwietnia została wyłączona z użytku na terenie Stanów Zjednoczonych, co było zresztą zapowiadane już od kilku miesięcy.

Dotychczasowi użytkownicy Google Podcasts mają już tylko możliwość przeniesienia swoich subskrypcji do aplikacji YouTube Music lub podobnych rozwiązań konkurencyjnych firm. Już wkrótce, bo 24 czerwca, to samo stanie się również we wszystkich krajach spoza USA.

Koniec Podcastów Google

W Stanach Zjednoczonych okoliczności wyłączenia Podcastów Google są następujące: w aplikacji pojawia się komunikat informujący, że usługa nie jest już dostępna, a Google prosi użytkownika o przeniesienie subskrypcji do aplikacji YouTube Music lub wyeksportowanie ich do usługi innej firmy.

Przenoszenie subskrypcji do YouTube Music jest dość proste, ponieważ wszystko można zrobić w aplikacji Podcasty Google. Migracja do zewnętrznego rozwiązania jest nieco trudniejsza, ponieważ wymaga utworzenia pliku OPML, a następnie przesłania go do wybranej usługi. Dane mogą zostać przeniesione najpóźniej do 31 lipca, ponieważ po tym dniu zostaną bezpowrotnie utracone.

Zdania użytkowników są podzielone

Decyzja o zamknięciu Podcastów Google spotkała się w Stanach Zjednoczonych z dość mieszanym przyjęciem. Jedni chwalą ją za to, że teraz wszystkie treści audio są dostępne w ramach jednej aplikacji, z kolei innym kompetnie się ta integracja nie podoba, ponieważ usługa YouTube Music to przede wszystkim streaming muzyki, przez co podcasty znalazły się w niej na drugim planie i teraz trudniej je się wyszukuje.

Czytaj też:

Usługa InPost Pay ma już milion użytkowników. Czy wiesz jak z niej korzystać?Czytaj też:

Ta polska aplikacja podbija rynek. Właśnie otrzymała prestiżową nagrodę