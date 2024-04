Ta polska aplikacja podbija rynek. Właśnie otrzymała prestiżową nagrodę

Polska aplikacja finansowa mPay otrzymała nagrodę dla najlepszego fintechu 2023 roku podczas prestiżowej, jubileuszowej X gali Invest Cuffs w Krakowie – największego w Europie kongresu zrzeszającego branże rynku inwestycyjnego. Nagroda została przyznana na podstawie głosowania społeczności inwestorów, którzy w tym roku oddali łącznie ponad 138 tysięcy głosów!

Nagrody Invest Cuffs są najważniejszymi wyróżnieniami branżowymi w naszym kraju. Podczas uroczystej gali w krakowskim centrum kongresowym ICE Kraków docenione i uhonorowane zostały przedsiębiorstwa, które w największym stopniu wpływają na polski rynek inwestycyjny. mPay w pokonanym polu pozostawił m.in. tak uznane marki jak BLIK, AllegroPay czy Alior Pay.

– Ta nagroda jest efektem pracy całego zespołu mPay, nie tylko zarządu. To oni wprowadzają kolejne usługi, dzięki którym aplikacja stale dociera do nowych użytkowników. Jak stałem pierwszy raz na tej scenie, to było ich 750 tys., teraz jest ich 1,5 mln. Poza aplikacją dynamicznie rozwijamy ścieżkę B2B np. rozpoczynamy współprace z Giełdą Papierów Wartościowych, a to jest dowodem na to, że możemy świadczyć profesjonalne usługi również dla biznesu. Mamy nadzieję, że nasz rozwój w tym sektorze docenią inwestorzy. Wygrana jest potwierdzeniem, że mPay może śmiało konkurować z największymi instytucjami finansowymi w Polsce – powiedział Andrzej Basiak, CEO mPay S.A.

mPay rozwija się w kierunku superaplikacji

Aplikacja mPay rozwija się w dynamicznym tempie, już teraz z jej usług korzysta 1.5 mln użytkowników. Krokiem milowym w dynamicznym rozwoju w kierunku superaplikacji będzie – już niebawem – wprowadzenie karty debetowej, dzięki której użytkownicy swobodnie skorzystają ze środków zgromadzonych w aplikacji poza jej środowiskiem. Oprócz tego mPay oferuje już od kilkunastu lat przekazy środków między użytkownikami oraz płatności w segmencie transportowo-turystycznym, np. za bilety komunikacji miejskiej w ponad 130 miastach, kolejowe – krajowe i regionalne, przejazdy autostradami czy parkowanie w 90 polskich miastach. Aplikacja pomaga również użytkownikom w codziennych czynnościach finansowych takich jak opłacenie rachunków jednym kliknięciem lub doładowanie telefonu. To także platforma pożyczkowa oraz ubezpieczeniowa.

Od ubiegłego roku spółka jest aktywna także w segmencie B2B, podpisując umowy z klientami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. mPay współpracuje m.in. z podmiotami technologicznymi oferującymi usługi do obsługi księgowej szkół, przedszkoli i żłobków, jak również innymi regulowanymi podmiotami z innych krajów, w tym m.in. amerykańską spółką US Money Express zajmującą się szybkimi przekazami środków pieniężnych z USA do Polski, czy brytyjskim Easysend – pod kątem szybkich przekazów z Wielkiej Brytanii do naszego kraju.

