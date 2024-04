Usługa InPost Pay ma już milion użytkowników. Czy wiesz jak z niej korzystać?

InPost Pay z milionem użytkowników

InPost poinformował, że jego z jego stosunkowo nowej (bo uruchomionej w czerwcu 2023 roku) usługi InPost Pay korzysta w Polsce już ponad milion osób.

Przy okazji dowiedzieliśmy się też, że została ona nagrodzona w konkursie Mobile Trends Awards 2023 – zdobywając statuetkę w kategorii Fintech, a w kategorii głównej Kapituła Konkursu przyznała aplikacji drugie miejsce.

InPost Pay jest również tegorocznym laureatem w plebiscycie Cashless Pay – jako najciekawszy projekt płatniczy 2023 roku.

Jak korzystać z InPost Pay?

InPost Pay to usługa, która powstała po to, by ułatwić dokonywanie zakupów w sklepach internetowych. Łączy płatność i dostawę za pomocą jednego przycisku – dostępnego zarówno na karcie produktu, jak i w koszyku. Wystarczy wybrać opcję „Utwórz koszyk z InPost Pay”, a następnie przejść do InPost Mobile, aby sfinalizować zakup.

Aplikacja automatycznie zaproponuje preferowaną formę dostawy oraz metodę płatności – wystarczy podać je tylko raz podczas rejestracji. Dodatkowo, dzięki temu rozwiązaniu wszystkie informacje dotyczące zamówień będą dostępne w jednym miejscu.

– Oferujemy prosty, jedno-klikowy proces zakupowy, który eliminuje główne trudności e-commerce w Polsce. Nasze rozwiązanie zwiększa konwersję zakupową nawet o 30-70 proc., w zależności od branży sklepu internetowego. Dodatkowo pomagamy w zdobywaniu nowych klientów. Blisko 85 proc. użytkowników InPost Pay stanowi nową grupę klientów dla naszych partnerów e-commerce – pozyskujemy ich spośród milionów korzystających z usług InPost. Skracamy również cały proces zakupowy do kilkudziesięciu sekund, zachowując przy tym możliwość cross-sellu oraz lojalizacji klientów przez sprzedającego – powiedział Szymon Wałach, wiceprezes ds. Digital i Strategii InPost.

Wygodne formy płatności

Ponadto, nowa usługa InPost, oferuje najpopularniejsze metody płatności – takie, jak płatności kartą VISA i Mastercard, Google Pay czy Apple Pay oraz BLIK. Użytkownikowi podpowiada się też najbardziej dogodna forma dostawy – do maszyny Paczkomat, punktu PUDO lub kurierem.

