To nie sztuczna inteligencja zabiera ludziom pracę. „Takie osoby są najbardziej narażone”

To nie sztuczna inteligencja zabiera ludziom pracę – to ci, którzy nie dostosowują się do zmian, są najbardziej narażeni na zawodowe trudności.

Sztuczna inteligencja już od dawna przestała być tylko futurystycznym konceptem znanym z filmów science-fiction. Jej rozwój postępuje w zastraszającym tempie, a firmy na całym świecie coraz chętniej wdrażają algorytmy AI do swoich struktur zarządzania. Zastępuje ludzi w analizie danych, automatyzacji procesów, a nawet w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Jednak czy AI może pójść o krok dalej i zająć miejsce dyrektora generalnego? Czy firma zarządzana przez algorytmy mogłaby prosperować lepiej niż ta prowadzona przez człowieka? To pytanie budzi zarówno fascynację, jak i obawy wśród ekspertów z różnych dziedzin – od liderów biznesu po laureatów Nagrody Nobla. Niektórzy widzą w AI przyszłego CEO, który będzie w stanie podejmować bardziej obiektywne i trafniejsze decyzje niż człowiek, eliminując błędy wynikające z emocji czy uprzedzeń. Inni podkreślają, że zarządzanie firmą to nie tylko analiza danych, ale także zdolność do inspirowania zespołu, przewidywania niuansów społecznych oraz podejmowania moralnych i etycznych decyzji. Przyjrzyjmy się, jak może wyglądać przyszłość sztucznej inteligencji w roli lidera organizacji.