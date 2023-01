„Kosmiczna dziewczyna” Richarda Bransona miała napisać historię. Porażka pierwszego startu z Wielkiej Brytanii

Boeing 747 o bardzo filmowym imieniu „Kosmiczna dziewczyna” (Cosmic Girl) firmy Virgin Orbit należącej do brytyjskiego miliardera Richarda Bransona, musiał wrócić na lotnisko w cieniu porażki.

Kosmiczna dziewczyna zrobiła swoje

Specjalnie przystosowany do celów startów rakiety podwieszonej pod skrzydłem gigant wystartował 9 stycznia z lotniska Newquay, aby przeprowadzić pierwsze w historii wystrzelenie rakiety kosmicznej z terytorium Wielkiej Brytanii.

– Wygląda na to, że rakieta LauncherOne miała anomalię, która uniemożliwiła nam wejście na orbitę w celu przeprowadzenia misji – powiedział podczas transmisji na żywo Christopher Relf, dyrektor systemów inżynieryjnych i weryfikacji w Virgin Orbit. LauncherOne to nazwa rakiety, która podwieszana jest pod skrzydłem specjalnie przystosowanego do tego celu Boeinga 747. Jej start polega na odczepieniu się od skrzydła na ustalonym pułapie, który osiąga samolot, a następnie odpalenie silnika, który pozwala na wyjście z atmosfery Ziemi i wejście na orbitę.

LauncherOne zawiódł

Mimo tego, że Kosmiczna dziewczyna wykonała swoje zadanie bez zarzutów i rakieta poleciała na orbitę, to w momencie, gdy rakieta znajdująca się już poza atmosferą, miała włączyć silnik ponownie, aby wejść na zakładaną orbitę, to nastąpiła awaria, która uniemożliwiła kontynuowanie misji. – Przyglądamy się informacją i danym, które zebraliśmy – powiedział Christopher Relf. Już po zakończeniu transmisji firma napisała na Twitterze, że zarejestrowana anomalia uniemożliwiła wprowadzenie rakiety na orbitę.

