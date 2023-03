Koniec kosmicznych marzeń Richarda Bransona? Virgin Orbit zawiesza prace

Jeden z najbardziej znanych i najbogatszych Brytyjczyków – Sir Richard Branson, twórca molocha Virgin Group, poinformował o zawieszeniu prac jednej z jego kosmicznych spółek.

Virgin Orbit zawiesza prace. Firma szuka inwestora

Virgin Orbit, czyli odnoga kosmicznego biznesu Richarda Bransona, która miała się zajmować wysyłaniem satelitów na orbitę Ziemi, zawiesiła pracę, zanim jeszcze wykonała pierwszy start. Po nieudanej próbie w styczniu tego roku firmie skończyły się środki.

Szefostwo spółki postanowiło zawiesić działalność i wysłać wszystkich pracowników na urlop. W komunikacie przekazano im, że takie ograniczenie kosztów pozwoli zyskać czas na znalezienie chętnych inwestorów, którzy dokapitalizowaliby firmę. Podczas spotkania, które odbyło się 15 marca, pracownicy dowiedzieli się także, że kolejne informacje w tej sprawie poznają dopiero w przyszłym tygodniu.

Giełda reaguje na informacje Virgin Orbit

Przymusowe zawieszenie działalności spółki w oczywisty sposób przełożyło się na cenę jej akcji. Spadek wyniósł blisko 19 proc. Obecnie udziały w Virgin Orbit kosztują zaledwie 82 centy.

W komunikacie przekazanym inwestorom czytamy, że „Virgin Orbit planuje zawieszenie działalności całej spółki od 16 marca. Nowe wiadomości w sprawie potencjalnego wznowienia prac zostaną przekazane w nadchodzących tygodniach”.

„Kosmiczna dziewczyna” nie pomogła

9 stycznia Boeing 747 o bardzo filmowym imieniu „Kosmiczna dziewczyna” (Cosmic Girl) firmy Virgin Orbit musiał wrócić na lotnisko w cieniu porażki.

Specjalnie przystosowany do celów startów rakiety podwieszonej pod skrzydłem gigant wystartował 9 stycznia z lotniska Newquay, aby przeprowadzić pierwsze w historii wystrzelenie rakiety kosmicznej z terytorium Wielkiej Brytanii.

– Wygląda na to, że rakieta LauncherOne miała anomalię, która uniemożliwiła nam wejście na orbitę w celu przeprowadzenia misji – powiedział podczas transmisji na żywo Christopher Relf, dyrektor systemów inżynieryjnych i weryfikacji w Virgin Orbit. LauncherOne to nazwa rakiety, która podwieszana jest pod skrzydłem specjalnie przystosowanego do tego celu Boeinga 747. Jej start polega na odczepieniu się od skrzydła na ustalonym pułapie, który osiąga samolot, a następnie odpalenie silnika, który pozwala na wyjście z atmosfery Ziemi i wejście na orbitę.

LauncherOne zawiódł

Mimo tego, że Kosmiczna dziewczyna wykonała swoje zadanie bez zarzutów i rakieta poleciała na orbitę, to w momencie, gdy rakieta znajdująca się już poza atmosferą, miała włączyć silnik ponownie, aby wejść na zakładaną orbitę, to nastąpiła awaria, która uniemożliwiła kontynuowanie misji. – Przyglądamy się informacją i danym, które zebraliśmy – powiedział Christopher Relf. Już po zakończeniu transmisji firma napisała na Twitterze, że zarejestrowana anomalia uniemożliwiła wprowadzenie rakiety na orbitę.

