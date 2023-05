Zestaw LEGO z łazikiem NASA Perseverance. Oto co potrafi

LEGO Group naprawdę postarało się ze swoim najnowszym zestawem. Do legendarne serii LEGO Technic dołączył bowiem rozpoznawalny łazik marsjański NASA Perseverance. Jak przystało na producenta, nie jest to jedynie ciekawie wyglądający model do postawienia na półce. Perseverance może bowiem całkiem dużo zdziałać.

Zestaw LEGO Technic NASA Mars Rover Perseverance – co potrafi nowy model?

Jak informuje producent, zestaw NASA Mars Rover Perseverance (kod 42158) ma być czymś więcej niż zabawką. LEGO określa nową propozycję jako produkt z dziedziny STEM, który ma zdopingować dzieci do rozwoju w naukach ścisłych i „zainspirować inżynierów jutra”.

Przeznaczony dla dzieci od lat 10 model ma dokładnie 1 132 części. Łazik nie tylko zjawiskowo wygląda, ale ma też w pełni odwzorowane zawieszenie, które pozwala modelowi pokonywać nierówny teren – podobnie jak ma to miejsce w pierwowzorze. Gwoździem programu jest jednak ruchome ramię na wysięgniku, którym można sterować mechanicznie w 360 stopniach.

Zestaw LEGO Perseverance z helikopterem Ingenuity – tak buduje się model

To jeszcze nie wszystko, bo kompanem Perseverance może się stać replika helikoptera NASA Ingenuity. Mała jednostka zwiadowcza również wygląda świetnie i znakomicie dopełnia dużo większy łazik.

LEGO przypomina też, że najnowszy zestaw będzie miał dedykowany moduł w aplikacji Technic AR. Po nakierowaniu kamery smartfona na złożony model ciekawscy będą mogli m.in. dowiedzieć się więcej o poszczególnych elementach maszyn NASA czy samej misji na Marsie.

Premiera zestawu została zaplanowana na 1 czerwca, czyli dokładnie w Dzień Dziecka. Jeśli chodzi o cenę, jest to 99 dolarów, czyli ok. 420 zł. Obecnie parę polskich sklepów przedpremierowo sprzedaje model za 339 zł, ale regularna kwota to niemal 450 zł.

Co ciekawe, niektórzy youtuberzy dostali zestaw z łazikiem nieco wcześniej. Można więc już zobaczyć, jak dokładnie wygląda model i jak powinno się go składać.

