Zjawiskowe wideo SpaceX. Tak ląduje Falcon 9

SpaceX dał znać fanom o kolejnym sukcesie. Po ostatnim starcie część rakiety Falcon 9 wróciła i z powodzeniem wylądowała na Ziemi. Teraz jest gotowa do ponownego wykorzystania w kolejnych startach.

Booster rakiety Falcon 9 wylądował na zjawiskowym wideo

Przez wiele dekad rakiety były wykorzystywane jako „jednorazówki”, a niezwykle drogie silniki rakietowe najczęściej spadały po użyciu na dno oceanu lub kończyły jako złom. Znacznego przełomu dokonała tu jednak firma SpaceX, która bardzo dobrze opanowała dość trudną sztukę.

Po starcie rakiety Elona Muska booster rakietowy – część używana do pokonania siły przyciągania Ziemi – sam wraca do wcześniej ustalonego punktu. Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, to w założeniu ma się to dziać bez udziału człowieka.

Po odłączeniu od głównej rakiety ponad 41-metrowy booster dość szybko wykonuje specyficzny obrót w powietrzu. Zwrot o 180 stopni sprawia, że silniki urządzenia są wycelowane w dokładnie odwrotną stronę, niż na początku separacji. Dzięki czemu mogą one nieco spowolnić rakietę i na powrót przywrócić ją do pionu.

Po pionizacji silniki włączają większy ciąg, który dalej spowalnia opadający dość szybko booster. Specjalnie przygotowane ruchome stateczniki odpowiednio sterują zaś całym urządzeniem. Ostatnim wyczynem jest pionowe lądowanie na bezzałogowym statku Autonomous Spaceport Drone Ship (ASDS).

Całość zajęła maszynie zaledwie parę minut i była już trzecim z rzędu udanym lądowaniem tego boostera. Proces został zaś uwieczniony na zjawiskowym wideo z ostatniego startu spółki.

twitter

Wielorazowe boostery SpaceX kluczem do podboju kosmosu

Po co dokonywać tak trudnego wyczynu, skoro ogromna liczba firm i agencji kosmicznej po prostu pozbywa się rakiet po pierwszym starcie? Dla Elona Muska to po prostu wylewanie dziecka z kąpielą.

Miliarder wielokrotnie podkreślał, że jeśli ludzkość chce podbić kosmos i m.in. skolonizować Marsa – musi też opracować metody pozwalające znacznie obniżyć koszty podróży na orbitę i jeszcze dalej.

W jednym ze sławnych cytatów Musk podkreślił, że niemal wszystkie misje komiczne wykonuje się obecnie w sposób niemożliwy do utrzymania na długą metę. Jak powiedział, obecnie działamy tak, jak gdyby do każdego lotu przez Atlantyk linia lotnicza budowała nowy samolot, wykonywała nim jeden kurs, a następnie nowiutkiego Boeinga czy Airbusa wyrzucała na złomowisko.

Czytaj też:

SpaceX planuje stację kosmiczną. To pierwsza prywatna baza na orbicieCzytaj też:

Ukraina dostanie kolejne Starlinki. Musk wygrał przetarg