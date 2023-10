Kosmiczny pociąg 30 października. Starlinki na polskim niebie

Amatorzy obserwacji nocnego nieba od niedzieli znów mogą cieszyć się kosmicznym pociągiem. Rządek satelitów SpaceX Starlink przeleci nad Polską również w poniedziałek i to dwukrotnie.

Kosmiczny pociąg 30 października – Starlinki nad Polską

Jak poinformował Zbigniew Zając z serwisu Nocne Niebo, obecnie obserwujemy misję Starlink G7-6. Satelity wystartowały dopiero wczoraj, więc po niedzielnym rozmieszczeniu są jeszcze bardzo zbliżone. Może to ułatwić ich zauważenie.

W poniedziałek odbędą się dwa przeloty kosmicznego pociągu. Pierwszy raz satelity Starlink pojawią się o godzinie 17:19. Przelot potrwa do 17:23, czyli równo cztery minuty. Jasnych, niebieskawych punktów podążających w jednej linii wypatrywać należy od strony południowej, a przemieszczać się będą na wschód.

Ciekawostką może być fakt, że widoczna trajektoria pierwszego przelotu Starlinków przetnie się z Bluewalker 3. To jeden z najjaśniejszych satelitów na niebie, z imponującą anteną mierzącą aż 64 m2. 30 października przypada ostatni dzień jego widoczności. Warto więc także go wypatrywać.

Nawet jeśli ominie nas to wydarzenie, kosmiczny pociąg powróci jeszcze tego samego wieczora. Drugi przelot Starlinków odbędzie się o 18:51 i będzie ponad dwa razy krótszy – potrwa poniżej 2 minut. Nieco niższy przelot pojawi się na południowo-zachodnim niebie.

Co to są Starlinki?

Starlinki po raz pierwszy zostały wyniesione w przestrzeń kosmiczną w maju 2019 roku. Autorzy serwisu Urania.edu.pl zapewniają, że wynoszone satelity widać nawet z centrów największych miast. „Jeśli zatem widziałeś dziwny rządek świecących punktów, przemierzających miarowym tempem niebo nad Tobą, z pewnością byłeś świadkiem przelotu grupy satelitów konstelacji Starlink” – przekonują.

Oczywiście nie o widowisko jednak chodzi. Starlink to sieć satelitów firmy SpaceX na niskiej orbicie okołoziemskiej, które mają dostarczać szybki internet o małych opóźnieniach praktycznie do każdego miejsca na kuli ziemskiej, co dziś przy zastosowaniu konwencjonalnych rozwiązań jest nierealne. Warto dodać, że satelity są umieszczane na orbicie z wykorzystaniem rakiet wielokrotnego użytku, co zmniejsza koszty operacji.

Czytaj też:

Drugi lot polskiej rakiety Perun. Mamy nowe materiały wideoCzytaj też:

Szybkie WiFi z kosmosu w samolocie. SpaceX łączy siły z Qatar Airways