Kosmiczny pociąg nad Polską 2 listopada. Kiedy wypatrywać Starlinków?

Kosmiczny pociąg można obserwować już od paru wieczorów, więc 2 listopada będziemy mieli jedną z ostatnich okazji na obserwację tej grupy. Jak zgłaszają obserwatorzy – w ostatnich dniach widoczność była bardzo dobra. Podobnej możemy spodziewać się więc i dziś.

Kosmiczny pociąg 2 listopada – gdzie i kiedy obserwować satelity Starlink?

Wciąż obserwować będziemy misję Starlink G7-6, która wystartowała na orbitę w niedzielę 29 października. Początkowo jednostki były ściśle stłoczone, tworząc bardzo rozpoznawalny kosmiczny pociąg. W kolejnych dobach urządzenia stopniowo oddalają się od siebie i to będziemy mogli dziś zauważyć.

W czwartek 2 listopada będzie widoczny tylko jeden przelot, który rozpocznie się o godzinie 17:30. Wpatrzyć należy się w południowo-zachodnie, zachodnie niebo. Urządzenia będą leciały na wschód, a cały przelot potrwa około 6 minut. Co ciekawe, z powodu znacznej już separacji różnica między pierwszym a ostatnim punktem wyniesie aż 3 minuty. Łącznie jest ich zaś dwadzieścia jeden.

Zwyczajowo amatorzy obserwacji astronomicznych zachęcają do wspólnego oglądania tego zjawiska. Przelot można oglądać m.in. na oficjalnym kanale Nocne Niebo na YouTube.

Co to są Starlinki?

Starlinki po raz pierwszy zostały wyniesione w przestrzeń kosmiczną w maju 2019 roku. Autorzy serwisu Urania.edu.pl zapewniają, że wynoszone satelity widać nawet z centrów największych miast. „Jeśli zatem widziałeś dziwny rządek świecących punktów, przemierzających miarowym tempem niebo nad Tobą, z pewnością byłeś świadkiem przelotu grupy satelitów konstelacji Starlink” – przekonują.

Oczywiście nie o widowisko jednak chodzi. Starlink to sieć satelitów firmy SpaceX na niskiej orbicie okołoziemskiej, które mają dostarczać szybki internet o małych opóźnieniach praktycznie do każdego miejsca na kuli ziemskiej, co dziś przy zastosowaniu konwencjonalnych rozwiązań jest nierealne. Warto dodać, że satelity są umieszczane na orbicie z wykorzystaniem rakiet wielokrotnego użytku, co zmniejsza koszty operacji.

