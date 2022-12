RedDeer.Games topowym startupem w naszej części świata. Trafił na elitarną listę

Spółka RedDeer.Games (RDG), niezależny producent i wydawca gier wideo, trafił na honorowe miejsce w opublikowanym niedawno raporcie Central and Eastern European startups (CEE). To zestawienie przygotowane wspólnie przez znawców z firm Dealroom.co, Google for Startups, Atomico i Credo Ventures.

RedDeer.Games zostało wyróżnione jako jeden z najbardziej obiecujących startupów gamingowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

RedDeer.Games z międzynarodowym wyróżnieniem

Startupowy raport to przekrojowy i wieloaspektowy dokument, ale nie zabrakło w nim rozdziału poświęconego branży gamingowej. Polska jest zaś jednym z mocniejszych regionów dla startupów gamingowych, których łączne finansowanie przekroczyło już 91 milionów złotych.

Autorzy raportu wytypowali zaś listę top 9 startupów z regionu CEE, na które inwestorzy powinni zwrócić uwagę. Aż pięć na dziewięć miejsc zajęły firmy z Polski, a blisko czołówki znalazła się właśnie spółka RedDeer.Games.

To jednak nie wszystko. Miejsca ustanowiono według autorskiego wskaźnika obiecujących firm – Dealroom Signal – opracowanego w tym roku przez Dealroom.co. Składa się na niego wiele aspektów rozwoju spółek, m.in. ich tempo wzrostu, szybkość zatrudniania nowych osób, bazę talentów czy terminowe rozpoczynanie nowych rund inwestorskich.

W chwili pisania tych słów RedDeer.Games jest pierwszym startupem gamingowym w CEE na liście ponad 550 firm z regionu. Na stronie dealroom.co polska firma zdobyła 73 punkty Signal. Co ciekawe, w zestawieniu znaleźli się też tacy rodzimi giganci jak CD Projekt Red (44 pkt.) CI Games (47pkt.) czy 11 bit studios (34 pkt.).

– Gry komputerowe przez lata ewoluowały skupiając się głównie na rozwoju grafiki dążącej do wyidealizowanego fotorealizmu. Dziś ekosystem dojrzał do przełomowych rozwiązań technologicznych. Mam świadomość, że największe transformacje dopiero przed nami – mówi Michał M. Lisiecki, Co-Founder & CEO RedDeer.Games sp. z o.o.

Moim głównym wyzwaniem, podobnie jak i wielu innych branżowych menedżerów, jest zmieniać dotychczasowe zasady gry i „wyprzedzać swoją epokę”, czyli przyjąć rolę „łącznika” pomiędzy Twórcą gry i wszelkich dodatków a Użytkownikiem, który oczekuje od nas technologii zwiększającej jego komfort obcowania z wirtualną rozrywką.

– Wspólnie z kluczowymi osobami RedDeer.Games obraliśmy ten kierunek jako cel strategiczny na kolejne lata. Stawiamy na rozwój spółki i produktów zapewniających graczom jak największy postęp – konkluduje Michał M. Lisiecki.

